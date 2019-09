Venäjä raivona USA:lle: Muistutti videolla Vietnamista

Venäjän ulkoministeriö julkaisi perjantai-iltana tviitin, jossa se moittii Yhdysvaltojen ilmavoimien Euroopan-joukkojen komentajaa ajattelemattomuudesta.

Kenraali Jeff Harrigan sanoi tiistaina, että Yhdysvalloilla on suunnitelma Kaliningradin ilmapuolustusjärjestelmän tuhoamiseksi, mikäli se olisi tarpeellista. Kaliningrad on Venäjään kuuluva erillisalue Itämeren rannalla Balttian lounaisosissa.

Venäjä on reagoinut kenraalin kommentteihin sanomalla, että se pitää niitä uhkana. Perjantai-ilana se julkaisi Yhdysvaltain-suurlähetystönsä tilille viestin, jossa se alleviivaa sanomisiaan.

– Yhdysvaltojen ilmavoimien Euroopan alueen komentajan, kenraali Jeff Harriganin ajattelemattomuuden ja Kaliningradin valtaamista koskevien naiivien uskomusten pitäisi aiheuttaa huolta ensisijaisesti hänen alaisilleen, suurlähetystö kirjoitti.

Viestiään suurlähetystö vahvisti liittämällä tviittiin videon, jossa Neuvostoliitto Vietnamin sodassa tuhoaa hävittäjiä.

– Jos Venäjä koskaan näkee F-35-hävittäjän ilmatilassaan, haluaisimme lähettää Yhdysvaltojen ilmavoimien esikuntapäällikkölle Davis L. Goldfeinille viestin kahdella sanalla – muistakaa Vietnam. F-35 ei tule koskaan olemaan yksin, liitetyssä tviitissä sanotaan.

