”Venäjä pyrkii nielaisemaan Valko-Venäjän 2020”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vladimir Putin näyttää rakentavan geopoliittista palapeliä, jossa Minsk on välttämätön osa.

Venäjä toteuttaa arvostetun amerikkalaisen sotilasasiantuntijan Stephen Blankin mukaan vuoden 2020 aikana todennäköisesti voimakkaan intervention Valko-Venäjän liittämiseksi Venäjän federaatioon.

Näin muodostuisi Kremlin pitkään tavoittelema unioni, jonka presidentiksi nousisi itseoikeutetusti Vladimir Putin.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka on tähän saakka määrätietoisesti puolustanut maansa suvereniteettia ja jopa kyseenalaistanut Venäjän narratiivin ”suuresta isänmaallisesta sodasta”. Nyt Blank arvioi Putinin saaneen tarpeekseen valkovenäläisen virkaveljensä uppiniskaisuudesta.

– Moskova on todella jo alkanut soveltaa sotilaallista, taloudellista ja mediapainostusta etenkin manipuloimalla energiatukea ja vaatimalla sotilastukikohtia Valko-Venäjältä. Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev on nimenomaisesti ilmaissut, että integraatio – Moskovan suosima käsite – merkitsee suvereniteetin menetystä, Yhdysvaltain armeijan sotilasakatemian professorina pitkään toiminut tohtori Blank toteaa amerikkalaisen The Hill -lehden tuoreessa artikkelissa.

Lukašenka on vastannut Venäjän kasvavaan painostukseen muun muassa sallimalla venäjänvastaiset mielenosoitukset ja vetoamalla Natoon. Yhdysvallat osoittaa Valko-Venäjälle näyttävästi tukeaan, kun ulkoministeri Mike Pompeo vierailee 4. tammikuuta Minskissä. USA:n ulkoministeriön mukaan historiallisen vierailun tarkoituksena on nimenomaan korostaa Washingtonin sitoutumista Valko-Venäjän itsenäisyyden, suvereniteetin, vakauden ja vaurauden varmistamiseen.

Tähtäimessä oma etu ja imperiumi

Vladimir Putin haluaa Blankin mukaan kahmaista Valko-Venäjän peitelläkseen oman valtansa diktatorista todellisuutta.

– Liittämällä Valko-Venäjän hän voi esittää Venäjän federaation oikeudellisen luonteen muuttuneen, mikä mitätöi sen perustuslain ja mahdollistaa hänen asettumisensa uuden unionivaltion presidentiksi, Blank sanoo.

Vaikka Putinin ensisijainen motiivi on siis sisäpoliittinen, hän tulee Blankin mielestä samalla paljastaneeksi Venäjän itsevaltiuden perimmäisen, kulloisestakin hallitsijasta riippumattoman luonteen: Venäjä on tosiasiassa aina aggressiivinen ja muodostaa siksi esteen Euroopan rauhalle ja vakaudelle.

– Putinin näkökulmasta Venäjä on imperiumi. Valko-Venäjää tai Ukrainaa hän ei tunnusta todellisiksi valtioiksi, vaan ne tulisi palauttaa Venäjän yhteyteen ”venäläisen maailman” (Russkij mir) puitteissa. Putin ilmaisi tämän linjansa avoimesti vuonna 2014 Krimin liittämistä käsitelleissä puheissaan, Blank toteaa.

Sodan uhka kasvaa

Jos Putin kykenee toteuttamaan omat Valko-Venäjää koskevat tavoitteensa, Blank arvioi sodan uhan koko Euroopassa kasvavan.

– Venäjän imperiumi voi oikeuttaa itsensä vain luomalla euraasialaisen sodan ilmapiirin, hän sanoo.

Pysyäkseen vallassa Putinin on hänen mukaansa noudatettava bolsevikkijohtaja V.I. Leninin esimerkkiä synnyttämällä mielikuvan piiritetystä linnakkeesta.

– Valko-Venäjä on hänen seuraava kohteensa. Ajautuminen kohti kylmää sotaa, joka hyödyttää vain häntä, on pysäytettävä nyt, vaatii Blank.

Venäjän rajoittamaton sotilaallinen läsnäolo Valko-Venäjän alueella merkitsisi hänen mukaansa muun muassa uutta Puolan-vastaista rajaa sekä merkittävää lisäpainetta Ukrainaa ja Moldovaa kohtaan.

– Venäjällä olisi sen jälkeen myös mahdollisuus uhata Baltian maita idästä ja etelästä nykyisten, jo sellaisenaan hirvittävien uhkien lisäksi, hän muistuttaa.