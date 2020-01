ISIS-tukikohta pommitettiin, se olikin leipomo.

Venäjää on syytetty leipomon ja sairaalan Syyrian Idlibissä torstaina tuhonneista ilmaiskuista. Venäjän ulkoministeriö on kiistänyt väitteet.

Itsenäinen Bellingcat-tutkijaryhmä kehottaa Twitterissä ottamaan huomioon, että Venäjä on pommittanut aiemminkin leipomorakennuksen Syyriassa. Alla olevilla videoilla näkyvässä tapauksessa on kyse kohteesta, jonka Venäjän puolustusministeriö väitti olleen ”suuri ISIS-varikko”. Todellisuudessa kyse oli Bellingcatin mukaan kuitenkin leipomosta, joka ei edes sijainnut ISIS:n hallinnoimalla alueella.

Pommitusvideo on Venäjän itsensä julkaisema. Isku tallentui lisäksi myös maan pinnalla kuvatulle videolle (toinen alla).

Worth noting this example when Russia denies bombing bakeries, where what the @mod_russia described as a "large ISIS depot" turned out to be a bakery in non-ISIS territory. https://t.co/9ZmcBwScTy pic.twitter.com/0NByxXaLQh

This is also a rare incident where the moment of the bombing is captured clearly on video. You can compare the shape and position of the explosions to the @mod_russia YouTube video (note the @mod_russia footage is sped up). pic.twitter.com/qKE9DRvBFe

— Bellingcat (@bellingcat) January 31, 2020