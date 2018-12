Venäjä pidätti USA:n kansalaisen epäiltynä vakoilusta

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on pidättänyt Moskovassa Yhdysvaltojen kansalaisen. Pidätettyä Paul Whelania epäillään venäläisten mukaan vakoilusta. Asiasta ei ole vielä tiedotettu enempää.

Pidätyksen kerrotaan tapahtuneen viime viikon perjantaina. Siitä on kerrottu julkisuuteen vasta nyt. Mikäli Whelan asetetaan syytteeseen ja tuomitaan, voi häntä odottaa Venäjän median mukaan 20 vuoden vankeustuomio.

Russian Security Service: a US citizen Paul Whelan has been detained on suspicion of "carrying out spying activity" in Moscow.

— Will Vernon (@BBCWillVernon) December 31, 2018