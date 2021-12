Venäjä perustelee sotia Ukrainassa ja Georgiassa: Estimme tunkeutumisen rajoillemme

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs kommentoi jyrkästi Yhdysvaltoja ja Natoa.

Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov maalaa Foreign Policyn kirjoituksessa kuvan Venäjästä, joka on kehittynyt ”kotimaataan puolustavaksi soturikansakunnaksi”, kun se on ”vuosisatojen ajan joutunut joka suunnasta tulevien hyökkäysten kohteeksi”. Lisäksi Venäjän kansa on Antonovin mukaan ”laskenut 27 miljoonaa ihmisuhria voiton alttarille” ja ”vapauttanut koko Euroopan natsirutosta”.

Antonovin mukaan nyt maata uhkaa Nato, jonka hän toteaa ”laajentuneen viisi kertaa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen”. Antonov samaistaa Neuvostoliiton nyky-Venäjään ja toistaa vanhan venäläisväitteen siitä, että Saksan-jälleenyhdistymisen aikoihin Neuvostoliitolle olisi luvattu, ettei Nato laajene Itä-Eurooppaan.

– Naton Brysselin-päämajan eri tilaisuuksissa on vuodesta 2005 lähtien Venäjän edustajille sanottu, että liiton pääuhka on etelässä – siellä missä Iran on. Meidän yksinkertaiseen kysymykseemme ”Miksi te sitten liikutte itään Venäjän rajoja kohden?” emme ole koskaan saaneet vastausta.

– Nyt Nato on keskittynyt vetämään Ukrainan ja Georgian jäsenikseen. Liiton ”luikerrellessa” Ukrainan alueelle, kohdistuu Venäjän turvallisuuteen yhä suurempi uhka, kun sinne voidaan sijoittaa ohjusjärjestelmiä minimaalisella lentoajalla ja muita epävakauttavia aseita, lähettiläs kirjoittaa.

Antonov myöntää varsin suoraan, että Venäjä käyttää aseellista voimaa estääkseen naapurimaitaan liittymästä Natoon.

– Nato-maiden Venäjän Ukrainaan ja Georgiaan kohdistuvaa ”aggressiota” vastaan osoittama kritiikki on varsin ennustettavaa. Meidän toimemme ovat häirinneet laajenemista edemmäs Venäjän rajoille, hän perustelee.

Suurlähettiläs korostaa tilanteen olevan ”äärimmäisen vaarallinen” ja kuvailee Venäjän olevan ajettu nurkkaan.

– Kenenkään ei tulisi epäillä päättäväisyyttämme puolustaa turvallisuuttamme. Kaikella on rajansa. Jos partnerimme jatkavat maamme olemassaoloa uhkaavien sotilaallis-strategisten realiteettien luomista, olemme pakotettuja muodostamaan samanlaisia uhkatekijöitä heille. Olemme saavuttaneet pisteen, jossa meillä ei ole enää tilaa perääntyä. Nato-maiden sotilaallinen laajentuminen Ukrainaan on Venäjälle eksistentiaalinen uhka.

Suurlähettiläs Antonovin mukaan ”yhtenäisen ja jakamattoman turvallisuuden periaate tulee palauttaa”. Hän toistaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin esittämän vaatimuksen turvatakuista.

– Tämä tarkoittaa sitä, että yhdelläkään valtiolla ei ole oikeutta lisätä turvallisuuttaan muiden maiden kustannuksella. Jos olemassa on poliittista tahtoa, tämä voidaan saavuttaa pitkäaikaisilla ja oikeudellisesti sitovilla turvatakuilla.