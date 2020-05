”Venäjä peittelee Kiinan koronasotkuja”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinan sanotaan pyytäneen apua viestintään viruksen alkuperästä.

Kiinan koronapandemiaa koskeva viivyttely, salailu ja disinformaatio ovat herättäneet laajaa kansainvälistä suuttumusta. Maineensa tahraantumisesta huolestunut Kiinan johto on venäläisasiantuntija Valeri Solovein mukaan toivonut kipeästi kaipaamaansa sivustatukea presidentti Vladimir Putinin hallinnolta.

– Kiinalaiset toverimme ovat pyytäneet, että Kreml pysäyttäisi kaikki yritykset covid-19-pandemian alkuperän ja laajuuden peittelyyn kohdistuvan kansainvälisen tutkinnan käynnistämiseksi, Valeri Solovei kirjoittaa runsaasti jaetussa Facebook-päivityksessään.

Solovei on entinen Moskovan kansainvälisten suhteiden instituutin professori, jolla uskotaan olevan kattavat yhteydet Venäjän valtaeliittiin.

– Hänen kommenttinsa ajoittuvat keskelle Venäjän kotimaisen ja kansainvälisen median koordinoidulta vaikuttavaa kampanjaa, jonka pyrkimyksenä on horjuttaa kaikkia yrityksiä tutkia tapaa, jolla Kiina on epidemiaa hoitanut. Venäjän voidaan lisäksi odottaa käyttävän kaikkea diplomaattista ja muuta vaikutusvaltaansa – myös veto-oikeuttaan YK:n turvallisuusneuvostossa – saman tavoitteen saavuttamiseksi, arvioi Centre for European Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) Venäjä-tutkimusohjelman johtaja Brian Whitmore tuoreessa artikkelissaan.

– Kampanjassa on useita säikeitä. Yhden mukaan Kiinaan kohdistuva amerikkalaiskritiikki voisi eskaloitua tappavaksi globaaliksi vastakkainasetteluksi (vaikka tyytymättömyys Kiinaa kohtaan tuskin tosiasiassa rajoittuu Yhdysvaltoihin – kritiikki on ollut voimallista myös maissa aina Australiasta Saksaan saakka), Whitmore toteaa.

Mukana myös Iran

Toinen venäläisissä viestimissä toistuva väite on Whitmoren mukaan se, että koska Kiina on niin vahva, kaikki vastarinta on turhaa.

– Torjuisiko yksikään vakavasti otettava valtio vuorovaikutuksen Kiinan kanssa? Venäjä ei torju, mutta ei torju Eurooppakaan – eikä ensimmäinenkään Kiinan amerikkalainen liikekumppani. Se on fyysisesti mahdotonta. Edes Yhdysvallat ei torju, sanoo politiikan tutkija Jevgeni Satanovski Moskovski Komsomolets -lehdelle.

Puheenvuoro viittaa Whitmoren mielestä siihen, että venäläisiä valmistellaan Kiinan ja USA:n kärjistyvään vastakkainasetteluun, jossa Venäjä olisi tiukasti Pekingin leirissä.

Siinä, että autoritaarisesti hallitut Venäjä ja Kiina koordinoivat toimintaansa, ei ole hänen mielestään enää mitään yllättävää sinänsä.

– RFE/RL:n ja EU:n ulkosuhdehallinnon äskettäisessä raportissa tunnistettiin Kiinan, Iranin ja Venäjän edistämä ”disinformaationarratiivien kolmikantainen lähentyminen”, Whitmore sanoo.

Venäjän ja Kiinan pyrkimys luoda hämmennystä edellyttää hänen mukaansa länneltä nyt toimia, joissa Euroopan ja Yhdysvaltojen olisi kriittisen tärkeää.

