Venäjä paljasti uuden kyvyn Suomen lähellä: Sukellusvene ampui ohjuksia satamasta

Risteilyohjusten laukaiseminen laiturista on aiemmin ollut teknisesti mahdotonta.

Venäjän pohjoisen laivaston edistynein sukellusvene Severodvinsk, on ampunut pitkän kantaman Kalibr-risteilyohjuksia kotisatamastaan Zapadnaja Litsasta Kuolan niemimaalla, Izvestija uutisoi.

Asiasta tässä kertovan Barents Observerin mukaan satama on pohjoisen laivaston läntisin ja sijaitsee vain noin 60 kilometrin päässä Norjan rajasta. Suomen rajalle matkaa on 120 kilometriä. Kalibr-ohjuksen kantama on noin 660 kilometriä. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun venäläinen ydinsukellusvene ampuu risteilyohjuksen lähtemättä laiturista.

Venäjän strategiset sukellusveneet olivat kylmän sodan aikaan valmiita laukaisemaan mannertenvälisiä ballistisia ohjuksia tarvittaessa vaikka laiturissa. Izvestijan mukaan risteilyohjuksien ampumiseen tarkoitetuilla ohjussukellusveneillä ei ole kuitenkaan aiemmin ollut tällaista kykyä. Venäläislehden mukaan tämä on johtunut teknisistä rajoituksista, jotka on nyt saatu ratkaistua.

Venäjän laivaston mukaan harjoitus osoittaa, että sukellusvene voi ”suorittaa taistelutehtäviä yllätettynäkin”. Satamasta tehtävät laukaisuharjoitukset aiotaan jatkossa ottaa pakolliseksi osaksi kaikkien risteilyohjuksilla varustettujen sukellusveneiden harjoituksia.

Severodvinsk on Yasen-luokan ensimmäinen vene. Se otettiin pohjoisen laivaston käyttöön vuonna 2014. Venäjän on määrä saada lähivuosina vesille kuusi uutta Yasen-luokan venettä.