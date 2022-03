Venäjä-pakotteet eivät ole kattavia – tämä puuttuu

Sodan myötä Venäjälle asetettuja pakotteita on pidetty ennätysvahvoina nopeutensa, kattavuutensa ja kansainvälisen yhteistyön osalta. Atlantic Councilin tutkija Eddie Fishman huomauttaa, etteivät ne silti ole täysin aukottomia. Esimerkiksi kaikkia Venäjän pankkeja ei ole suljettu ulos Swift-järjestelmästä.

– Itse asiassa EU on sulkenut vain seitsemän venäläispankkia Swiftistä. Viidestä suurimmasta pankista vain VTB on heitetty pihalle. Ylivoimaisesti suurin Sberbank on edelleen Swiftin piirissä, Eddie Fishman kirjoittaa Twitterissä.

Pakotteista huolimatta Venäjä on löytänyt ostajia öljylleen. Tutkijan mukaan myyntitulojen vähentämiseksi Euroopan olisi vähennettävä tuontiaan ja laajennettava toissijaisia pakotteita maailmanlaajuisesti.

– On vain osittain totta, että pakotteiden vaikutukset tulisivat pahenemaan ajan myötä. Kyllä, ne rajoittavat Venäjän taloudellista ja teknologista kehitystä. Mutta pakotteiden aiheuttama markkinapaniikki on jo laantumassa. Paineen ylläpitäminen vaatii lisäpakotteita, Fishman toteaa.

Hän painottaa, että tähän mennessä tehdyt toimet ovat olleet kaikesta huolimatta vaikuttavia. Yhdysvallat ja Eurooppa ovat toimineet päättäväisesti ja osoittaneet solidaarisuutta Ukrainalle.

– Mutta nyt ei ole aika levätä laakereillaan. Ukrainalaiset ovat raskaan pommituksen kohteena. Lännen on lisättävä painetta.

