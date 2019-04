Venäjä otti käyttöön uuden salamyhkäisen jättisukellusveneen

Belgorod aseistetaan Poseidon-ydintorpedoilla.

Venäjän laivasto on ottanut virallisesti käyttöön uuden ydinsukellusveneen. Jättimäinen Belgorod on maailman pisin sukellusvene. Se toimii tiettävästi Venäjän asevoimien syvänmeren tutkimuksen GUGI-laitoksen alaisuudessa. Virallisesti tutkimusta tekevä laitos vastaa todellisuudessa myös erilaisista salaisista tiedusteluoperaatioista.

”Venäjän salaisimmaksi sukellusveneeksi” kutsutun Belgorodin pohjana on käytetty rakentamisvaiheessa kesken jääneen neuvostoaikaisen Oscar II -ohjussukellusveneen runkoa. Ennestään valtavaa venettä on kuitenkin jatkettu vielä noin 20 metriä. Lisätilaa tarvitaan sukeltajien ilmalukkoja sekä erilaisia sukellusrobotteja ja muita tiedustelutehtäviin tarvittavia kuormia varten. Joidenkin lähteiden mukaan Belgorod saattaa myös kyetä toimimaan ydinkäyttöisen erittäin syvälle sukeltavan Losharik-vakoilusukellusveneen emoaluksena.

Sukellusveneasiantuntija H.I. Sutton ruotii blogissaan Belgorodin perästä julkaistuja tuoreita kuvia. Hän huomauttaa, että sukellusveneen peräosa on tavallisesti veneen tarkimmin varjeltuja kohtia. Etenkin veneen potkurit pyritään pitämään salassa. Niiden rakenteella on suuri vaikutus veneen ääniprofiiliin. Ne on peitetty tässäkin tapauksessa pressuilla. Suttonin mukaan sukellusveneen runkoon tehdyt ”kattavat ja salamyhkäiset” muutokset jättävät kuitenkin muun varjoonsa.

Sutton huomauttaa, että Belgorod kykenee kuljettamaan erityistehtäviin suunniteltujen pienoissukellusveneiden lisäksi Venäjän kohuttuja itsenäisiä Poseidon-torpedoja. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu vahvisti maaliskuussa, että Belgorodista tulee ensimmäinen Poseideoneilla ”täysiaikaisesti varustettu” alus.

Ydinkäyttöinen Poseidon on tarkoitettu ydinsodan niin sanottuun toiseen iskuun. Sen ajatuksena on ujuttaa etäältä valtava ydinkärki vihollisen rannikolle. Räjähdys aiheuttaisi valtavan radioaktiivisen tsunamin. Nopean ja todennäköisesti syvällä sukeltavan torpedon torjuminen olisi erittäin vaikeaa.