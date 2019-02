Venäjän ”superaseen” testi onnistui: Tämä on Burevestnik-ohjus

Ydinkäyttöisen ohjuksen aiempien kokeiden uskotaan epäonnistuneen.

Venäjä on testannut kehitysvaiheessa olevaa ydinkäyttöistä Burevestnik-risteilyohjusta kaikkiaan 13 kertaa, amerikkalaisiin viranomaislähteisiin viittaava The Diplomat kertoo.

Venäjän kerrotaan testanneen uutta ohjusta viimeksi tammikuun lopussa. Koetta kuvataan osin onnistuneeksi. Kyseessä oli ensimmäinen koe vuoteen. Amerikkalaistiedustelu arvioi Venäjän jatkavan lännessä KY30 ja SSC-X-9 SKYFALL -nimillä tunnetun ohjuksen kehitystyötä. Tammikuun testistä on kerrottu myös Venäjän mediassa.

Verkkouutiset on kertonut ohjuksen aiemmista epäonnistuneista kokeista muun muassa tässä jutussa. Kokeiden on kerrottu tähän mennessä epäonnistuneen. Venäjän on myös uutisoitu hukanneen yhden ohjuksen pieleen menneen koelaukaisun jälkeen. Sitä etsittiin radioaktiivisen materiaalin käsittelyyn soveltuvan aluksen kanssa Barentsinmereltä viime syksynä. Venäjä on kiistänyt epäonniset kokeet.

Venäjän presidentti Vladimir Putin paljasti ohjuksen olemassaolon viime vuoden maaliskuussa kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan. Putin esitteli puheessa useita uusia tai tulevia mediassa Venäjän ”superaseita”. Etenkin väitteisiin Burevestnik-ohjuksesta suhtauduttiin ensin skeptisesti.

Yhdysvallat kehitti vastaavaa asetta jo 1950- ja 1960-luvuilla. SLAM-hanke kuopattiin kuitenkin tarpeettomana. Ohjus olisi levittänyt ympäristöön valtavasti säteilyä eikä sillä ollut mitään käytännön etuja mannertenvälisiin ballistisiin ohjuksiin verrattuna.

Venäjän on kerrottu kehittäneen ohjusta jo 2000-luvun alusta lähtien. Burevestnik laukaistaan tavanomaisella rakettimoottorilla, minkä jälkeen sen on tarkoitus siirtyä käyttämään reaktoria. Amerikkalaisarvioiden mukaan epäonnistuneet testit osoittavat, ettei reaktoria ole saatu toimimaan kunnolla.