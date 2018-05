Venäjä on syyllinen – Ukrainan lentoturman ”sormenjäljet” julki

Hollantilaisten vetämän kansainvälisen rikostutkinnan (JIT) keräämän todistusaineiston mukaan Venäjän 53. ilmatorjuntaprikaatin ohjusjärjestelmä ampui Malaysia Airlinesin lennon MH17 pudottaneen Buk-ohjuksen. Tämän jälkeen Buk vietiin nopeasti rajan yli takaisin Venäjälle.

Lento MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainan yllä heinäkuun 17. päivänä vuonna 2014. Kaikki koneen 298 matkustajaa ja miehistön jäsentä menehtyivät turmassa. Valtaosa uhreista oli hollantilaisia.

Rikostutkinnan tuoreimpia tuloksia ja todisteita julkistettiin torstaina Hollannin Utrechtissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Tutkijat esittelivät muun muassa uutta videomateriaalia Buk-laukaisualustan liikkeistä.

JIT esitteli myös seitsemän ”sormenjäljiksi” luonnehdittua yksityiskohtaa, joilla juuri matkustajakoneen pudottamiseen käytetty Buk-järjestelmä voidaan erottaa muista vastaavista aseista.

JIT:n loppupäätelmät täsmentävät ryhmän aiempia löydöksiä. Radio Free Europen mukaan rikostutkijat tulivat jo vuonna 2016 siihen tulokseen, että ohjus ammuttiin separatistien hallussa olleelta alueelta Venäjän armeijan toimittamalla ohjusjärjestelmällä, joka palautettiin pikaisesti Venäjälle. Nyt julkistetut todisteet tukevat tutkijaryhmä Bellingcatin aiempien tutkimusten tuloksia. Tutkijaryhmän kerrotaan kuitenkin vahvistaneen tietonsa ohjusjärjestelmän alkuperästä ja liikkeistä Venäjältä Ukrainaan ja takaisin ”riippumatta Bellingcatista”. Bellingcatin on määrä julkistaa uusi raportti lentoturmasta perjantaina. Raportin sisältöä on kuvattu arkaluontoiseksi eikä sitä ole luovutettu medialle etukäteen.

JIT:n tutkijoiden mukaan heillä on hallussaan vielä lisää loppupäätelmiä tukevia todisteita ja tietoja, mutta niitä ei haluta julkistaa vielä tässä vaiheessa, jotta ”toinen osapuoli” ei saa niitä tietoonsa.

Virallinen tutkinta keskittyy seuraavaksi tunnistamaan operaatiosta vastuussa olleita henkilöitä. Tutkijat kertoivat medialle, ettei kaikkea tietoa lentoturman takana olleista henkilöistä haluttu kertoa vielä tässä vaiheessa, koska se saattaisi vaikeuttaa asian tulevia oikeuskäsittelyjä.

Lentoturman oikeudenkäynnit aiotaan pitää Hollannissa. Rikostutkijoiden mukaan mahdollisille todistajille ollaan valmiita tarjoamaan alennettuja tuomioita ja todistajansuojelua.

In all, @JITMH17 shows seven 'fingerprint' details identifying the Buk missile system used to shoot down #MH17 as being from the Russia's 53rd Anti-Aircraft Brigade based in Kursk. It searched through images of scores of similar Buk systems. No other shared these 'fingerprints.' pic.twitter.com/QwC1bX6GbG

— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 24, 2018