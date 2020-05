Venäjä on siirtänyt salassa Libyaan hävittäjäkoneita

Yhdysvaltojen asevoimien mukaan Venäjä on siirtänyt hiljattain hävittäjäkoneita Libyaan.

Yhdysvaltojen Afrikan joukkojen tiedotteen mukaan venäläisten sotilaskoneiden on määrä antaa tulitukea Libyassa operoivalle pahamaineiselle Wagner-palkkasotilasyhtiölle.

Wagnerin joukkojen kerrotaan sotivan Libyan LNA-joukkojen puolella maan kansainvälisesti tunnustettua hallintoa vastaan.

Wagneria on toisinaan tituleerattu Kremlin ”salaiseksi armeijaksi”. Verkkouutiset on kertonut yhtiön historiasta tässä jutussa. Wagnerin sotilaat tiettävästi harjoittelevat Venäjän asevoimien tukikohdissa ja heitä on viety sotimaan Venäjän armeijan kuljetuksilla. Wagnerin uskotaan olevan Venäjän sotilastiedustelu GRU:n valvonnassa.

Venäläisiä hävittäjiä on jo aiemmin tunnistettu Libyasta otetuissa satelliittikuvissa. Amerikkalaisten mukaan koneet on lennätetty maahan Venäjältä Syyrian kautta. Siellä ne maalattiin uudestaan niiden alkuperän peittämiseksi.

– Venäjä yrittää selvästi kallistaa vaakakuppia puolelleen Libyassa. He kasvattavat sotilaallista jalanjälkeään Afrikassa käyttämällä Wagnerin kaltaisia hallituksen tukemia palkkasotilasjoukkoja, aivan kuten Syyriassakin, kenraali Stephen Townsend sanoo.

Hänen mukaasnsa Venäjä on onnistunut turhan pitkään kiistämään roolinsa todellisen laajuuden Libyan konfliktissa.

– Nyt sitä ei enää käy kiistäminen. Seurasimme alusta alkaen, kuinka Venäjä lennätti neljän sukupolven hävittäjiä Libyaan. LNA sen paremmin kuin yksityiset sotilasyhtiötkään eivät pysty aseistamaan, käyttämään ja ylläpitämään näitä hävittäjiä ilman valtiollista tukea – tukea, joka tulee Venäjältä, Townsend jatkaa.

Yhdysvaltain mukaan Venäjä tavoittelee Libyassa vain omaa etuaan. Päämäärät ovat strategisia.

– Jos Venäjä kaappaa tukikohdan Libyan rannikolta, on seuraava looginen askel sijoittaa sinne pysyviä A2/AD -kykyjä, Yhdysvaltojen ilmavoimien kenraali Jeff Harrigan toteaa.

A2/AD:lle (anti access ja area denial) ei ole suoraa suomenkielistä vastinetta. Käytännössä tarkoitetaan kykyä estää etäältä mahdollisen vastustajan operointi ja pääsy tietylle alueelle. Usein puhutaan pitkän kantaman sensori- ja asejärjestelmien muodostamista ”kuplista”. Niillä viitataan esimerkiksi meri- ja ilmatorjuntaohjusjärjestelmiin, sekä liikuteltavien ballististen Iskander-ohjusten kaltaisiin aseisiin.

– Jos tämä päivä tulee, merkitsee se varsin todellisia turvallisuuhuolia Euroopan eteläiselle sivustalle, Jeff Harrigan sanoo.

Statement from US AFRICOM

“U.S. Africa Command assesses that Moscow recently deployed military fighter aircraft to Libya in order to support Russian state-sponsored private military contractors (PMCs) operating on the ground there” pic.twitter.com/rvDTF6ti2e

— Intel Air & Sea (@air_intel) May 26, 2020