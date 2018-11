Venäjä naamioi valtaamiaan Ukrainan laivoja

Venäläismediassa julkaistun kuvamateriaalin mukaan Ukrainan laivastolta vallattuja aluksia ollaan parhaillaan naamioimassa.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoi partioveneidensä käyttäneensä tulivoimaa laivojen pysäyttämiseksi. Ainakin kuusi miehistön jäsentä haavoittui valtauksessa.

Kuvien perusteella P175 Berdiansk- ja P176 Nikopol -tykkiveneiden päälle on levitetty naamioverkkoa Kertshin sotilassatamassa. Taustalla näkyy myös takavarikoitu hinaaja A947 Yany Kapu.

Ukrainan parlamentti päättää maanantaina poikkeustilan julistamisesta Mustanmeren Kertsinsalmella sattuneen välikohtauksen vuoksi. Myös YK:n turvallisuusneuvosto on kutsuttu koolle.

#Kerch 🇺🇦#Ukraine 🇷🇺#Russia #Conflict

Meanwhile, captured boats covered with camouflage coating. This is quite strange.🤔

Photo by Sergei Malgavko / ТАСС pic.twitter.com/WQZQH6sdNK

— Capt(N) (@Capt_Navy) November 26, 2018