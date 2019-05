Venäjä-myönteinen PS-ehdokas: Media valehtelee häijysti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eurovaaliehdokas Olli Kotro esitti Kreml-mielisen sivuston haastattelussa Suomen ja Venäjän suhteiden lähentämistä.

Kremlin linjaa seuraavalle Eurasia Daily -sivustolle antamallaan haastattelulla huomiota herättänyt perussuomalaisten eurovaaliehdokas Olli Kotro otti sunnuntaina Uuden Suomen blogissaan kantaa puheisiin puolueensa ja tekeillä olevan uuden kansallismielisen europarlamenttiryhmän Kremlin myötäilystä.

– On tavallaan hienoa, että Venäjä-kortti heiluu, sillä se osoittaa, että vastustajalla ei ole asia-argumentteja, Kotro kirjoittaa.

Hänen mukaansa kyse on ”mediaoperaatiosta”, jolla yritetään viedä tilaa keskustelulta siitä, mihin ”EU-liittovaltiokehitys johtaa”. Kotro toteaa, että ”Volodjan jauhamiseen” käytetty aika on pois vanhoille puolueille ikäviltä kysymyksiltä.

– Mielenkiintoisella tavalla aiemmin korskeasti esiintyneet, ison rahan tukemat kartellipuolueet ja niiden mediaoperatiivit joutuvat nyt käyttämään entistä häijympiä valheita ja samalla varomaan perussuomalaisia, Olli Kotro sanoo.

Hän soimaa kirjoituksessaan ”unionisteja, euroglobalisteja ulkomaalaistajia ja EU-liittovaltiota kannattavia voimia”.

Blogi on julkaistu samana päivänä kuin Kotron haastattelu Venäjän johdon linjaa myötäilevällä Eurasia Daily -sivustolla. Haastattelu on tehty eurooppalaisten oikeistopopulistien kokouksessa Tallinnassa.

Asiasta ensin uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan Kotro esittää haastattelussa tapoja, joilla Suomen ja Venäjän suhteita tulisi lähentää. Hän ehdottaa muun muassa Suomen irrottautumista Schengen-sopimuksesta ja Suomen ja Venäjän ”erityisen viisumivapaan vyöhykkeen” avaamista 10 000 venäläiselle ja suomalaiselle. Kotro esittää myös esimerkiksi yhteisrahoitteisen suomalais-venäläisen yliopiston perustamista.

– Suhteitamme on tarkasteltava erityisinä kahdenvälisinä suhteina emmekä me tarvitse siihen vieraita elementtejä. Suomi on valmis dialogiin Venäjän kanssa ilman Brysselin komentoja, Kotro toteaa haastattelussa.

Kotro kritisoi myös esimerkiksi yhteistyötä Naton kanssa ja vieraiden joukkojen tuloa Suomeen. Venäjä-pakotteet ovat hänen mukaansa iskeneet erityisesti suomalaisiin, vaikka ”tapahtumat Krimillä eivät liity mitenkään suomalaisiin”.

Hän selittää kommenttejaan IS:lle toteamalla seuraavansa puolueensa linjaa. Kotro toteaa kannattavansa Suomelle omaa viisumipolitiikkaa, puolueettomana pysymistä ja yhteistyötä kaikkien kanssa.

– En tietenkään tarkoita mitään ekstremistisiä valtioita, mutta tarkoitan, että siinä missä tehdään pohjoismaista yhteistyötä, pitää tehdä myös Venäjän kanssa yhteistyötä.

Olli Kotrolta kysytään myös, pitäisikö Venäjä-pakotteet purkaa.

– Puolueellahan on selkeä linja tähän. Ei tietenkään pitäisi kumota. (Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi) Halla-aho on kuitenkin todennut monesti, että pakotteet ovat vaikutuksiltaan hyödyttömiä, ja kyllähän pakotteiden negatiiviset vaikutukset meijereille muulle taloudelle tiedetään. Pitää pystyä sanomaan ääneen se, mitkä pakotteiden vaikutukset ovat.

Olli Kotro syyttää maanantaina aamulla tekmässään Facebook-päivityksessä (alla) Ilta-Sanomia vääristelystä. IS:n jutun otsikossa todettiin Kotron esittäneen viisumivapautta Venäjän kanssa Schengen-sopimuksen tilalle.

– Olisi absurdia ehdottaa, että viisumivapaus Venäjän kanssa tulisi Schengenin ”tilalle”, sillä Schengen on eurooppalainen järjestely. Olen sanonut, että Schengenistä tulisi päästä eroon, koska en kannata vapaata liikkuvuutta, hän toteaa.

Kotro sanoo pyytäneensä oikaisua IS:ltä.

Edit 20.5.2019 10.07: Lisätty Kotron Facebook-kommentti.