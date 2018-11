Venäjän katastrofi: lentotukialus on mennyttä vuosiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän laivastolla ei ole enää paikkaa, missä korjata ainoaa lentotukialustaan.

Venäjä vahvistaa, että sen suurimman kuivatelakan uppoamisella voi olla katastrofaaliset seuraukset Venäjän ainoan lentotukialuksen tulevaisuudelle.

PD-50-kuivatelakka upposi lokakuun lopussa kesken lentotukialus Amiraali Kuznetsovin mittavien korjausten. Lentotukialus saatiin pidettyä pinnalla, mutta telakka katosi aaltojen alle. Kuznetsov sai rytäkässä suuren reiän kylkeensä ja sen kannelle kaatui nosturi. Sota-aluksen vahinkojen lopullista laajuutta ei ole kerrottu julki.

Venäjän valtion omistama laivayhtiö USC on nyt vahvistanut onnettomuudenlla olleen vakavat seuraukset Venäjän laivaston huolto- ja korjauskyvyille.

Julkisuudessa on jo aiemmin arvioitu, ettei Venäjä kykene onnettomuuden takia huoltamaan suurimpia sota-aluksiaan.

– Meillä on itse asiassa vaihtoehtoja kaikille muille aluksille paitsi Amiraali Kuznetsoville, USC:n pääjohtaja Aleksei Rahmanov toteaa War Zonen mukaan.

Hän sanoo toivovansa, että telakka-asia ratkeaa ”lähitulevaisuudessa”.

Vaihtoehtoja ei kuitenkaan juuri ole näköpiirissä ja Venäjän uskotaankin mitä todennäköisimmin yrittävän nostaa jättiläistelakan merestä. Urakasta on povattu vaikeaa, hidasta ja kallista. Lisäksi on epäselvää, kuinka mittavia korjauksia telakka vaatisi sen nostamisen jälkeen.

Varmaa on ainoastaan se, että Amiraali Kuznetsov on menetetty pitkäksi aikaa. Vikojen piinaaman lentotukialuksen korjaustöiden oli muutenkin määrä valmistua vasta 2021. Telakan menetys ja uudet vauriot tarkoittavat, että aikataulu venyy entisestään. Venäjän ainoa lentotukialus on siis poissa pelistä vähintään useita vuosia. Onnettomuus voi tarkoittaa myös muidenkin sota-alusten kuten esimerkiksi Venäjän suurimpien sukellusveneiden korjausaikataulujen venymistä.