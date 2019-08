Venäjä myönsi radioaktiivisen aineen liittyvän tukikohdan räjähdykseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän pohjoisen laivaston tukikohdassa räjähti torstaina.

Venäjää vahvistaa radioaktiivisen materiaalin liittyvän pohjoisen laivaston tukikohdassa Arkangelissa torstaina sattuneeseen räjähdykseen, kirjoittaa The New York Times.

Valtiollinen energiayhtiö Rosatom kertoi lauantaina julkaistussa tiedotteessaan, että onnettomuus sattui nestemoottorin isotooppivoimalähteen testin yhteydessä, mutta tarkempia yksityiskohtia onnettomuudesta tai kokeesta yhtiö ei paljastanut.

Rosatomin tiedote on ensimmäinen viranomaisvahvistus siitä, että räjähdykseen liittyy myös radioaktiivista materiaalia. Jo aikaisemmin säteilyarvojen on uutisoitu nousseen onnettomuusalueen lähistöllä. Viranomaiset rajoittivat räjähdyksen jälkeen myös laivaliikennettä Vienanmerellä.

New York Timesin mukaan Venäjän riippumattomissa medioissa räjähdyksen on arvioitu liittyvän Venäjän uusien ydinohjusten testaamiseen. Maan presidentti Vladimir Putin on aikaisemmin hehkuttanut Venäjän kehittämiä rajattoman kantaman ydinohjuksia, ja Rosatomin läsnäolo tukikohdassa tukee arviota.