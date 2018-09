Venäläisen myrkkyepäillyn tiedoissa GRU:n suuntanumero

Salisburyn myrkytyksestä epäillyn Alexander Petrovin tietoihin liitetty puhelinnumero liittää hänet Venäjän GRU-tiedustelupalveluun. Asiasta kertoo Novaja Gazeta. Petrovin vuotaneista passitiedoista löytyy puhelinnumero, jonka suuntanumero kuuluu alueelle, josta Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU toimii.

Meduza-sivuston mukaan Bellingcat-ryhmä ja The Insider ovat paljastaneet Petrovin passitiedot merkityn ”erittäin salaisiksi”. Se asettaisi väitteet siitä, että Petrov oli Britanniassa viattomana turistina, kyseenalaiseen valoon.

Britannian viranomaiset epäilevät Petrovia ja venäläistä Ruslan Boshirovia Salisburyssa maaliskuussa tapahtuneesta entisen kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julia Skripalin myrkytyksestä. Boshirovin ja Petrovin uskotaan olevan GRU:n agentteja, jotka toimivat peitenimillä, mutta aidoilla passeilla.

A number of Russians are sharing their international passports, showing the 77001 code.

The passport of Petrov, which we talk about in our report, is an internal (российский / внутренний) passport, not international (заграничный), with the FMS 770-001, not 77001, office code. https://t.co/3cHrF2oeuO

— Bellingcat (@bellingcat) September 15, 2018