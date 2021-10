Korona riistäytyi surkeasti Venäjällä – tästä se johtuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kremlin propaganda maalaili tutkijan mukaan sankaritarinaa, mutta tulikin floppi.

Koronavirukseen kuolee Venäjällä noin tuhat ihmistä päivässä, uusien tartuntojen määrä nousee kaiken aikaa, ja maan suurimpia kaupunkeja ollaan palauttamassa sulkutilaan.

Jo virallistenkin lukujen valossa koronapandemia on vaatinut Venäjällä tähän mennessä jo yli 230 000 kuolonuhria. Väkilukuun suhteutettuna määrä on Euroopan korkein ja Aasiaankin nähden toiseksi korkein.

– Ottaen huomioon Moskovan läpinäkyvyyden puutteen, testauksen epäluotettavuuden tietyissä osissa maata ja Kremlin viehtymyksen tilastojen manipulointiin, todelliset luvut saattavat olla merkittävästi korkeammat, ajatushautomo Carnegien Venäjä ja Euraasia -ohjelman tutkija Paul Stronski kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan.

Hän muistuttaa, että pandemian alkuvaiheessa Kreml ilkkui lännen kyvyttömyydelle hallita tilannetta ja lennätti laitteita ja suojavarusteita Italiaan ja Yhdysvaltoihin viestittääkseen omaa ylivertaista varautumistaan. Huhtikuussa 2020 maan terveysviranomaiset vakuuttivat presidentti Vladimir Putinille, että Venäjän koronakuolleisuus oli yksi alhaisimmista maailmassa.

Propagandatemput kuitenkin vesittyivät, kun suuri osa länteen ”lahjoitetusta” materiaalista osoittautui käyttökelvottomaksi ja Venäjän oma tartuntatilanne riistäytyi pian sen jälkeen hallinnasta.

– Venäjän hallinnon fokusoimattomassa ja usein välinpitämättömässä otteessa ei ole mitään uutta. Huono suunnittelu, pula tarvittavista resursseista ja kansalaisten rajallinen ymmärrys siitä, miten tartuntoja on mahdollista rajoittaa, ovat olleet kaikki osaltaan synnyttämässä nykyistä kriisiä, jossa helposti tarttuva deltamuunnos leviää, Stronski toteaa.

Epäluottamus vain kärjistää tilannetta

Osa Venäjän koronaongelmaa on Stronskin mielestä se tapa, jolla presidentti Putin on toiminut.

– Suuren osan pandemia-ajasta hän on pysytellyt tarkoituksellisen loitolla ja pitkälti eristänyt itsensä kansanterveydellisestä kriisistä jättäen sen sekalaisten alueellisten toimijoiden huoleksi. Tämä ei ole yllättävää – autoritaariset johtajat eri puolilla maailmaa ovat pyrkineet sysäämään vaikeat päätökset alaisilleen, hän sanoo.

Venäjän tapa tilastoida koronakuolemia on hänen mukaansa hyvin todennäköisesti harhaanjohtava. Jos tarkastellaan sitä, kuinka paljon enemmän venäläisiä on kuollut korona-aikana verrattuna vastaavaan ajanjaksoon ennen pandemiaa, puhutaan hänen mukaansa yli 660 000 kuolonuhrista. Eräs julkisuudessa esitetty väestötieteellinen arvio hipoo lähes miljoonaa vainajaa.

– Voi olla, että emme saa koskaan luotettavaa kuvaa pandemian Venäjällä vaatimasta verosta. Maan johdon kömpelö vastaus viimeisimpään tartuntamäärän räjähdykseen on kuitenkin muistutus siitä, että myös autoritaarisilla valtioilla on vaikeuksia pitää erittäin herkästi tarttuvaa tautia aisoissa. Kansan epäluottamuksen, kohtalonuskon, itsetyytyväisyyden yhdistelmä on vain kärjistänyt tätä synkkää tosiasiaa, hän toteaa.