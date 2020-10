Venäjä määräsi kansallisen maskipakon

Maskit tulevat pakollisiksi monilla julkisilla paikoilla.

Venäjän hallitus päätti tiistaina kansallisesta maskipakosta. Hengityssuojaimet tulevat pakollisiksi muun muassa takseissa, julkisessa liikenteessä, hisseissä ja kaikissa paikoissa, joihin voi kokoontua yli 50 ihmistä.

Asiasta uutisoivan New York Timesin mukaan Venäjän terveysviranomaiset ovat lisäksi kehottaneet Venäjän 85 aluehallintoa määräämään ravintolat ja baarit sulkemaan ovensa kello yhteentoista mennessä illalla.

Linjaukset edustavat muutosta Venäjän koronastrategiassa. Maan johto on tähän mennessä luottanut pääasiallisesti paikallisiin päätöksiin ja toimiin.

Koronaviruksen toinen aalto on koetellut Venäjää ankarasti. Maassa todettiin tiistaina 16 550 uutta koronatapausta. Kuolemia raportoitiin puolestaan 320. Se on tähän mennessä Venäjän epidemian suurin päiväkohtainen luku. Venäjällä on todettu kaikkiaan yli 1,5 miljoonaa koronatapausta. Maanantaina kerrottiin, että peräti 38 Venäjän duuman 450 edustajasta on tällä hetkellä sairaalahoidossa koronaviruksen takia.