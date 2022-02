Venäjä levittää nyt perätöntä ydinaseväitettä Ukrainasta

Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban mukaan Venäjän propaganda on mennyt raiteiltaan. Maan propagandakoneisto väittää, että Ukraina valmistelisi niin sanottua likaista pommia ja sen pudottamista Venäjän alueelle.

– Tämä on sairasta valhetta. Ukrainalla ei ole ydinaseita, emmekä työskentele niiden tekemiseksi tai hankkimiseksi. Olemme vastuullinen (ydinsulkusopimus) NPT:n (Non-Proliferation Treaty) jäsen, hän tviittaa.

Ukraina luovutti sen alueelle jääneet ydinaseet Venäjälle vuonna 1994 Budapestin sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat, Venäjä ja Britannia vahvistivat Ukrainan maantieteellisen yhtenäisyyden.

Maat lupasivat myös olla hyökkäämättä Ukrainaan tai asettamatta taloudellisia pakotteita, joiden tarkoituksena olisi vaikuttaa Ukrainan politiikkaan.

Russian propaganda has gone off the rails and speculates Ukraine might be preparing to drop a ‘dirty bomb’ on the Russian territory. This is a sick fake. Ukraine doesn’t have nuclear weapons, doesn’t conduct any work to create/acquire them. We are a responsible member of the NPT.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022