Venäjä lastaa joukkoja siviilialuksiin Suomenlahdella

Venäjän Läntinen sotilaspiiri järjestää Suomenlahdella ”erikoisharjoituksen”, jossa joukkoja ja kalustoa lastataan siviilialuksiin.

Venäjän puolustusministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan logistiikkaharjoitukset keskittyvät erityisesti Viipurin ja Laukaansuun satamiin Suomenlahdella.

Tiedotteessa kerrotaan, että aseita ja kalustoa lastataan satamissa siviiliomisteiseen alukseen. Joukkoja siirretään taas ”lauttoihin”. Venäläisjoukot harjoittelevat myös haavoittuneiden evakuointia ilmateitse. Puolustusministeriö kertoo, että Viipurissa ja Laukaansuussa siirretään lisäksi yli kaksituhatta tonnia dieselpolttoainetta säiliövaunuista tankkerialukseen.

Harjoituksiin osallistuu yhteensä yli tuhat sotilasta ja 150 eri yksikköä. Harjoituksia järjestetään samaan aikaan Jaroslavlissa, Nizni Novgorodissa sekä Leningradin, Vladimirin, Brjanskin ja Kaliningradin alueilla.

More interesting exercises coming.

Norwegian planners during the Cold War viewed the use of merchant ships in this manner, to increase the amphibious lift capacity, as a likely feature of almost any kind of Soviet offensive operation against Norway. https://t.co/6bQQ4JuqaT

— The Lookout (@The_Lookout_N) August 23, 2021