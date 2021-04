Venäjä lähetti sota-aluksia Norjanmerelle – ”suojelevat kalastajia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vetoaminen kalastajien turvallisuuteen on Venäjän laivastolta harvinaista.

Venäjä on lähettänyt sota-aluksia Norjanmerelle, uutisoi The Barents Observer-verkkolehti. Raskaasti aseistautunut Amiraali Kasatonov-fregatti sekä kaksi muuta pienempää sota-alusta purjehtivat kohti Murmanskia. Amiraali Kasatonov jätti Venäjän pohjoisen laivaston tukikohdan Severomorskissa joulukuussa, ja on liikkunut viime kuukaudet Atlantilla ja Välimerellä. Kolmesta aluksesta fregatilla ei ole AIS-järjestelmää päällä, joten siviilialukset eivät pysty seuraamaan aluksen liikkeitä.

Pohjoisen laivaston mukaan alusten miehistöt harjoittelevat sukellusveneiden etsintää, sekä ”takaavat alueen venäläisten kalastajien turvallisuuden”.

Vaikka venäläisalusten purjehdukset Norjan rannikolla eivät ole harvinaisia, ei kalastajien turvallisuuden takaamista ole aikaisemmin korostettu, The Barents Observer kirjoittaa. Venäläisalukset purjehtivat Norjan talousvyöhykkeellä. Norja ja Venäjä sopivat keskenään alueen kalastuskiintiöstä. Norjan rannikkovartiosto vastaa alueen järjestyksenpidosta.