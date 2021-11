Venäjä lähetti pommikoneita Valko-Venäjän taivaalle

Kaksi Venäjän ilmavoimien strategista Tu-22M3-pommikonetta on suorittanut harjoituksia Valko-Venäjän ilmatilassa.

Asiasta tässä kertovan Venäjän puolustusministeriön Zvezda-median mukaan koneet muun muassa harjoittelivat ilmapuolustusta Valko-Venäjän ilmavoimien kanssa.

Lennosta julkaistuilla videoilla (alla) näkyy myös valkovenäläisiä hävittäjäkoneita.

Tu-22-pommikoneiden aseina käytetään nykyisin pääasiassa risteilyohjuksia.

Another video of flight of a pair of Russian Tu-22m3 bombers over Belarus pic.twitter.com/oGixQEhNSy

Su-30SM of the Air Force of Belarus accompanied Russian long-range bombers Tu-22M3 in the airspace of Belarus https://t.co/MbEC98GXCT #Belarus pic.twitter.com/lzOhGIG29p

— Liveuamap (@Liveuamap) November 10, 2021