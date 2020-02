Venäjä lähettää sotalaivoja kohti Syyriaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjä lisää voimaa Välimerellä Idlibin tilanteen kiristyessä.

Venäjä on lähettänyt kaksi uutta sotalaivaa Välimerelle. Asiasta uutisoivan Moscow Timesin mukaan pitkän kantaman Kalibr-risteilyohjuksilla varustetut fregatit Admiral Makarov ja Admiral Grigorovitsh matkaavat kohti Syyriaa. Välimerellä on jo valmiiksi kolmas fregatti Admiral Essen.

Syyrian Idlibin tilanne on kiristynyt loppuviikosta. Venäjän tukeman Syyrian armeijan ilmaiskun kerrottiin surmanneen torstaina kymmeniä turkkilaisia sotilaita. Joidenkin tietojen mukaan kyse olisi ollut Venäjän iskusta. Venäjä on kiistänyt väitteet. Venäjän puolustusministeriö totesi kuitenkin perjantaina, ettei turkkilaisjoukkojen olisi pitänyt olla iskun kohteena olleella alueella. Venäläisten mukaan Turkki ei myöskään ollut ilmoittanut joukkojen sijainnista Moskovalle.

Idlib on käytännössä Syyrian viimeinen kapinallisalue. Turkki tukee kapinallisia taistelussa Venäjän tukemaa Syyrian armeijaa vastaan. Idlibin tilanteen on varoitettu eskaloituvan kriisiksi, joka voi kuohua Eurooppaan. Alueella on miljoonia kotinsa jättäneitä pakolaisia ja Turkki ilmoitti hiljattain, ettei se aio enää estää pakolaisten kulkua kohti Eurooppaa.