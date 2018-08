Venäjä kokoaa Välimerelle laivastoa: Syyriassa odotetaan hyökkäystä

Venäjä kokoaa Välimerelle Syyrian sotaretkensä suurinta laivasto-osastoa. Asiasta uutisoiva Izvestija kutsuu voimannäyttöä ennennäkemättömäksi.

Välimerelle kokoontuu kaikkiaan kymmenen sotalaivaa, joista useimmat on venäläislehden mukaan varustettu Kalibr-risteilyohjuksilla. Alueelle on lähetetty myös kaksi sukellusvenettä ja laivasto-osastoa tukeva tankkeri. Lisää aluksia kerrotaan olevan matkalla.

Syyrian parlamentin tiedottaja Naji Gabid sanoo Izvestijalle, että alusten tarkoituksena on estää länsimaita puuttumasta Syyrian sodan “nopeaan lopettamiseen”.

– Venäjän joukot turvaavat vakautta alueella ja estävät laajan sodan syttymisen, Gabid toteaa.

Venäjä tukee vahvasti Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallintoa.

Venäläisen laivastoasiantuntija Dmitri Boltenkovin mukaan Assadin joukot valmistautuvat suureen hyökkäykseen Idlibin maakunnassa. Venäjän alusten kerrotaan tukevan iskuja tarvittaessa ohjuksilla.

Izvestijan haastattelemien asiantuntijoiden lausuntojen perusteella vahvan venäläisen laivasto-osaston tarkoituksena vaikuttaisi olevan nostaa Yhdysvaltojen johtaman liittouman kynnystä puuttua Syyrian tapahtumiin.

One Russian newspaper today claims Moscow is assembling an “unprecedented” naval force in the Mediterranean: “10 ships (& more on their way), most with cruise missiles”, reportedly “to support an assault by the Syrian army on Idlib.” pic.twitter.com/w0PowIh0qU

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) August 28, 2018