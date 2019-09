Venäjä kiistää vakoilupaljastuksen: russofobista hysteriaa

Venäjän Yhdysvaltain suurlähetystö kiistää jyrkästi paljastuksen Yhdysvaltojen vastavakoiluun kohdistuneesta mittavasta venäläisestä tiedusteluoperaatiosta. Venäläisten mukaan kyse on ”tiettyjen Washingtonin piirien” yrityksistä vastustaa Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden normalisointia.

Venäjän lähetystön Facebookissa julkaistussa kannanotossa puhutaan muun muassa ”niin kutsutun asiantuntijayhteisön” pitkäkestoisesta russofobisesta kampanjasta Yhdysvalloissa.

Venäläisten mukaan Yahoo Newsin yli 50 entisen ja nykyisen tiedusteluviranomaisen haastatteluihin perustuvassa reportaasissa ei kerrota yhtäkään faktaa tai anneta mitään todisteita siitä, että Venäjän kansalaiset olisivat rikkoneet lakia Yhdysvalloissa.

– Lisäksi jutussa listatut useat perättömät syytteet diplomaatteja ja heidän perheitään vastaan uhkaavat suoraan heidän turvallisuuttaan, kannanotossa todetaan.

Venäjän suurlähetystö aikoo pyytää asiasta selvitystä Yhdysvaltojen ulkoministeriöltä.

– Tällaiset provokatiiviset julkaisut voivat johtaa väkivaltaan lähetystön työntekijöitä ja heidän läheisiään kohtaan.

Venäjän mukaan ”tämä kaikki viittaa isäntämaan kyvyttömyyteen järjestää tavanomaiset työolosuhteet diplomaattiselle edustustollemme”.

– Emme voineet jättää huomiotta tätä kömpelöä yritystä oikeuttaa venäläisten diplomaattirakennusten haltuun ottamista vakoiluhysterialla. Tämä on uusi luku tarinassa, jota Washingtonin tulisi hävetä. Alun perin Yhdysvaltojen hallinto oikeutti toimensa ”Venäjän sekaantumisella vaaleihin”. Nyt tämä ”teoria” hajoaa silmiemme edessä. Tämän takia heidän on kehiteltävä satuja, Venäjän lähetystö toteaa.

Yahoo Newsin mukaan Venäjän tiedustelu murtautui vuonna 2010 sisään Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI:n salattuihin viestintäjärjestelmiin ja shokeraasi amerikkalaisen tiedusteluyhteisön. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä. Venäjän tiedustelun kerrotaan murtaneen sekä FBI:n vastavakoiluosaston liikuvien valvontatiimien salatut radiot että varajärjestelmänä käytetyt matkapuhelimet. Entisten amerikkalaisviranomaisten mukaan venäläiset pyörittivät lisäksi salaisia kuunteluasemia diplomaattirakennuksissaan. Niissä kaappattiin, nauhoitettiin ja lopulta murrettiin FBI:n salauksia.

Venäläisoperaation sanotaan olleen ”kriittinen ja salainen” syy laajaa mediahuomiota joulukuussa 2016 herättäneisiin venäläisten diplomaattirakennusten sulkemisiin Marylandissa ja New Yorkissa sekä 35 venäläisdiplomaatin karkotuksiin. Ainakin osa diplomaateista oli lähteiden mukaan osallisena USA:n vastavakoiluun tunkeutuneessa operaatiossa. Rakennukset toimivat taas hankkeen keskuksina.

Jättioperaation kerrotaan aiheuttaneen suurta vahinkoa Yhdysvaltojen kyvylle seurata ja estää Venäjän vakoojien toimintaa ja johtaneen muutoksiin niin FBI:n toiminnassa kuin keskeisten kansallisen turvallisuuden kohteiden turvamenettelyissäkin.

Certain circles of the Washington establishment cannot put up with the prospects of normalizing 🇷🇺🇺🇸 relations. Gradual restoration of #RussiaUS dialogue on a number of pressing international issues most likely causes strong rejection on their side

▶️https://t.co/ADNCO4OPd2 @FBI pic.twitter.com/a2CrLtnjOC

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) September 17, 2019