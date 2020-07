Venäjä kiistää koronarokotteen sabotoinnin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian ulkoministerin mukaan on selvää, että Venäjä pyrkii vahingoittamaan läntistä rokoteprojektia.

Venäjän Lontoon-suurlähettiläs Andrei Kelin torjuu jyrkästi syytökset maansa tiedustelupalvelujen syyllistymisestä covid-19-rokotehankkeeseen kohdistuneisiin tietomurtoihin.

Britannian, Yhdysvaltojen ja Kanadan turvallisuuspalvelut ovat kertoneet aiemmin tällä viikolla, että APT29-nimellä tunnettu hakkeriryhmä oli iskenyt useisiin koronavirusrokotetta kehittäviin laitoksiin ilmeisenä tarkoituksenaan varastaa kehityshankkeita koskevaa informaatiota.

Britannian kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen (NCSC) mukaan ryhmä, joka käyttää myös nimiä The Dukes ja Cozy Bear, on vähintään 95-prosenttisella todennäköisyydellä osa Venäjän turvallisuuspalveluita.

– Minä en usko tätä tarinaa ollenkaan. Siinä ei ole mitään järkeä, suurlähettiläs Kelin sanoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Kysyttäessä APT29-hakkeriryhmän yhteyksistä Venäjän turvallisuuselimiin Kelin ei vastannut suoraan, vaan väittää kuulleensa ryhmän olemassaolosta ensimmäisen kerran brittiläisistä tiedotusvälineistä.

– Tässä maailmassa on mahdotonta liittää minkäänlaisia tietokonehakkereita mihinkään tiettyyn valtioon, Kelin selittää.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab kommentoi Kelinin lausuntoa toteamalla, että brittihallituksella ei ole tapana heitellä perusteettomia väitteitä, ja syytti Venäjää vastuunsa välttelystä samaan tapaan kuin vuoden 2018 Salisburyn hermomyrkkyiskun yhteydessä.

– On hyvin selvää, että kun maailma on yhdistänyt voimansa toteuttaakseen yhteistyötä rokotteen kehittämiseksi tätä hirvittävää virusta vastaan, Venäjä on pyrkinyt sabotoimaan hanketta, Raab painottaa.

”Myrkkyiskuistakaan emme tiedä mitään”

Suurlähettiläs Kelinin mukaan Venäjälle ei olisi mitään hyötyä läntisiin rokotekehityshankkeisiin liittyvistä tiedoista, koska venäläinen lääkeyhtiö R-Pharm tekee jo yhteistyötä ruotsalais-brittiläisen AstraZenecan kanssa.

Venäjän turvallisuuspalvelujen osallisuuden entistä tiedustelu-upseeria Sergei Skripalia ja tämän tytärtä vastaan toteutettuun myrkkyiskuun Kelin kiistää yhä ja syyttää Britannian hallitusta aiheettomasta takertumisesta vähäpätöiseen tapaukseen.

– Emme edelleenkään ymmärrä, miksi jonkin vakoilutarinan pitää häiritä tärkeitä bisnessuhteitamme, jotka olisivat suureksi hyödyksi Britannialle, kun se on nyt irtautumassa Euroopan unionista, Kelin sanoo.

BBC:n haastattelussa hän myös väittää maansa viranomaisten parhaillaan tutkivan useita Britannian alueelta toteutettuja kyberhyökkäyksiä, jotka olisi toteutettu Venäjän äskettäisen perustuslakikansanäänestyksen häiritsemiseksi.