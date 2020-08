Venäjä kiistää hävittäjän vaarantaneen USA:n pommittajan

Yhdysvaltojen ilmavoimien mukaan venäläinen Su-27-hävittäjäkone vaaransi amerikkalaisen B-52-pommikoneen epäammattimaisesti suoritetulla tunnistuslennolla Mustallamerellä. Yhdysvallat on julkaissut kohtaamisesta alla näkyvän videon. Sen lopussa venäläiskone kaartaa pommittajan edestä jälkipolttimia käyttäen. Koneiden välillä on kerrottu olleen pienimmillään vain noin 30 metriä.

Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt väitteet.

Venäläisten mukaan hävittäjä lensi turvallisen matkan päässä amerikkalaiskoneesta ja noudatti kansainvälisiä ilmailusääntöjä.

– Pilottimme osoittavat aina ammattitaitonsa konflikteissa. Se näkyy aina. Tunnistuslento, koneen lähestyminen, on kaikkein yksinkertaisinta – perustehtävä, kenraalieversti Nikolai Antoshkin kommentoi Venäjän valtion media Sputnikin mukaan.

Antoshkin syytti Yhdysvaltoja siitä, että se pyrkii jatkuvasti sälyttämään vastuun selkkauksista Venäjän harteille.

US military releases video of what it says was an "unsafe and unprofessional" intercept by Russian Su-27 jets of a B-52 bomber while it was flying over the Black Sea yesterday. The US said the Russian jets crossed within 100ft of the B-52 while in afterburner causing turbulence pic.twitter.com/h5MxCtVK6w

— Ryan Browne (@rabrowne75) August 30, 2020