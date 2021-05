Venäjä kieltää maahantulon 8 eurooppalaisvirkamieheltä

Venäjä ilmoitti perjantaina 30. huhtikuuta asettavansa maahantulokiellon kahdeksalle eurooppalaiselle virkamiehelle. Kiellot kohdistuvat jossain muodossa tukeaan Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyille ilmaisseihin virkamiehiin sekä Baltian maiden kieliviranomaisiin, jotka ovat edistäneet maansa kielten oppimista venäjänkielisten parissa.

EU tai sen jäsenmaat ovat aiemmin asettaneet maahantulokieltoja ja sanktioita liittyen Venäjän tekemiin ammusvarastoräjäytyksiin Tshekissä, Tshetsheniassa tehtyihin ihmisoikeusloikkauksiin sekä Navalnyin myrkytykseen ja vangitsemiseen.

Maahantulokiellon saivat europarlamentin italialainen puhemies David Maria Sassoli sekä ihmisoikeusasioista vastaava komission tsekkiläinen varapuheenjohtaja Věra Jourová. Lisäksi maahantulokiellon saivat Eurooppa-neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Ranskan edustaja Jacques Maire, Berliinin pääsyyttäjä Jörg Raupach.

Suomen lähiympäristöstä listalle päätyivät Viron kielentarkastusviraston johtaja Ilmar Tomusk, Ruotsin puolustustutkimuslaitoksen tutkija Åsa Scott ja Latvian medianeuvoston virkamies Ivars Āboliņš. Lisäksi listalle päätyi Māris Baltiņš, joka on Latvian virallisen kielen keskuksen johtajana edistänyt latvian kielen asemaa Latviassa.

Lastenkirjailijana myös tunnettu Tomusk on ollut huolissaan vironvenäläisten lukiolaisten huonosta viron osaamisesta ja tukenut lopullista siirtymistä vironkieliseen koulutukseen Virossa. Åsa Scott taas auttoi todistamaan, että Navalnyi myrkytettiin neuvostoaikaisella Novitšok-hermomyrkyllä. Latvian medianeuvoston puheenjohtaja Āboliņš kannatti useiden Venäjän hallinnon televisionkanavien poistamista Latvian verkosta.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja parlamentin puheenjohtaja Sassoli ovat ilmaisseet tuomitsevansa Venäjän päätöksen ”mitä jyrkimmin sanankääntein”.

Jointly with @EP_President Sassoli and @eucopresident Michel,

I condemn in the strongest possible terms Russia’s unacceptable decision to ban eight 🇪🇺 nationals from entering its territory, including @EP_President & @VeraJourova https://t.co/jcOL3t7Hpd pic.twitter.com/tIu6J0mSTR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 30, 2021