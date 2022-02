Venäjä kertoo vetävänsä joukkoja takaisin – Tankit palaavat kotiin videolla

Venäjän johto antaa ymmärtää, että joukkoja palaa nyt kotiin.

Venäjä antaa ymmärtää vetävänsä joukkoja pois Ukrainan läheltä. Venäjän puolustusministeriö on julkaissut esimerkiksi alla näkyvän videon, jossa näkyvien tankkien kerrotaan palaavan takaisin tukikohtiin.

Venäjän puolustusministeriön mukaan eteläisen ja läntisen sotilaspiirin joukot aloittavat tänään paluun kotitukikohtiinsa ”harjoitusten jälkeen”. Venäjän valtion mediassa on julkaistu myös videoita kalustosta, jonka kerrotaan olevan matkalla kotiin Valko-Venäjältä.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova soimasi tiedotteessa länttä ja totesi tiistaina jäävän historiaan päivänä, jona ”lännen sotapropaganda epäonnistui”.

Mediatietojen ja viimeisimpien satelliittikuvien perusteella Venäjä on kuitenkin jatkanut joukkojen tuomista Ukrainan lähelle ja siirtänyt mahdollisen hyökkäyksen kannalta olennaista kalustoa aivan rajan tuntumaan.

Venäjän johto antoi toisaalta eilen ymmärtää diplomaattisen ratkaisun Ukrainan sotaan olevan yhä mahdollinen.

Russia’s defense ministry has published videos of what it says are tanks moving back to base pic.twitter.com/cWvi7iagLY — max seddon (@maxseddon) February 15, 2022

Russian state media now also releasing video allegedly showing Russian tank troops loading up in Belarus to return home.

The exercises there continue for a few more days but hard not to see this as pointing towards more de-escalation. pic.twitter.com/MPSPxkUBZj — Patrick Reevell (@Reevellp) February 15, 2022

here's Russian Defense Ministry spokesman Maj. Gen. Igor Konashenkov announcing the pullback of some Russian units. https://t.co/jAV4DylhQk pic.twitter.com/nzdfK3c8Nd — Mike Eckel (@Mike_Eckel) February 15, 2022

“February 15, 2022 will go into history as the day western war propaganda failed. They have been disgraced and destroyed without a single shot being fired,” writes Russian foreign ministry spokeswoman Maria Zakharova. — max seddon (@maxseddon) February 15, 2022