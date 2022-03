Moskovan mukaan he ovat lännen massiivisen kyberhyökkäyksen kohteena

Venäjä väittää olevansa Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten ”massiivisen kyberoperaation” kohteena.

Venäjän ulkoministeriön tiedotteen mukaan muun muassa Venäjän valtiollisiin instituutioihin, kriittiseen infrastruktuuriin ja mediaan kohdistuu päivittäin voimakkaita kyberiskuja. Ulkoministeriö puhuu sadoistatuhansista päivittäisistä hyökkäyksistä.

Ulkoministeriö luonnehtii Venäjään kohdistuvien kybertoimien mittakaavaa ennenäkemättömän laajaksi. Hyökkäyksistä syytetään Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Nato-maiden lisäksi ”provokaattoreita ja nimettömiä hakkereita” sekä ”kyberpalkkasoturien armeijaa”.

– Kellään ei tulisi olla mitään epäilystä siitä, etteikö Venäjään kohdistuva kyberaggressio johtaisi vakaviin seurauksiin. Hyökkäysten lähteet tullaan tunnistamaan ja hyökkääjät saattamaan vastuuseen teoistaan lain mukaisesti, lausunnossa todetaan.

No further details at this time but it follows an alleged Russian cyberattack on Ukrtelecom, which resulted in a 15 hour outage of Ukraine's key Internet and phone service provider pic.twitter.com/dkhs5PsRBT

With more details published in Russian media, it appears as if the MFA is linking Ukrainian volunteer hackers which are aided by the West, to a "cyber-war" on Russia. Russia is also sounding the alarm about a threat of "cyber-terrorism" emanating from Ukraine. Alarming rhetoric.

