Venäjä kerää kansalaisten luotettavuuden digiprofiileja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuonna 2025 valtiolla on tiedot neljän viidestä venäläisen yksityisasioista.

Moscow Timesin mukaan neljällä viidestä venäläisestä on muutaman vuoden päästä digitaalinen profiili, jonka Venäjän valtio on taltioinut. Siihen on tallennettu hänen ”henkilökohtaiset menestyksensä ja epäonnistumisensa”.

Digitaalitalouden 53 miljardin dollarin hintainen ohjelma esiteltiin viime vuonna. Sen yksi osa-alue ovat ”henkilökohtaiset kehitykset”, jotka alun perin koskivat opiskelijoita ja jotka annettaisiin työnantajille.

Venäjän eläkerahaston it-johtaja Dmitri Kuznetsovin mukaan ”jokainen saavutus henkilön elämässä – hairahtumiset, epäonnistumiset, suuret projektit – tallennetaan”.

Suunnitelma muistuttaa Kiinan sosiaalisten luottojen tai kansalaispisteiden järjestelmää. Siinä arvotetaan kansalaisia heidän luottohistoriallaan, ominaisuuksillaan, käytöstiedoillaan ja henkilösuhteillaan. Heikot pisteet saavia rangaistaan hitailla nettiyhteyksillä ja matkustusrajoituksilla.