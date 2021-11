Venäjä kerää joukkoja Ukrainan lähellä – ”tämä ei ole rutiinia”

Venäjän asevoimien asiantuntija näkee Kremlin toiminnassa ja joukkojen liikkeissä huolestuttavia merkkejä.

Asiantuntijan mukaan Venäjä näyttää valmistelevan asevoimiaan jonkinlaisiin laajamittaisiin toimiin Ukrainan lähellä.

– Siirroista voidaan puhua joukkojen kokoamisena, ja tätä ei tapahdu vain Ukrainan pohjois- tai itäpuolella, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman arvioi.

Kofman analysoi Ukrainan tilannetta Twitter-ketjussaan. Hänen mukaansa Ukrainan liepeillä näkyvä venäläistoiminta ei seuraile normaalia joukkojen liikkeiden sykliä.

– Nämä eivät ole rutiiniharjoituksia tai sertifikaatiotarkastuksia. Havaittavissa oleville tapahtumille on vaikea löytää harmitonta selitystä.

– Kun verrataan tämän vuoden helmi- ja huhtikuun välillä tapahtuneeseen, ei tämä toiminta ole erityisen julkista eikä siihen liity uhkaavia lausuntoja. Näyttää tosiaan siltä, että Venäjän asevoimat on määrätty asettumaan asemiin tulevina kuukausina mahdollista operaatiota varten, Michael Kofman arvioi.

Hän ei kuitenkaan näe merkkejä siitä, että hyökkäyksen uhka olisi välitön.

– Tässä ei siten ole kyse tilanteesta, joka alkaa lähipäivinä tai -viikkoina. Tutkailisin talvea – ehkä lomien jälkeen. En joka tapauksessa usko, että poliittista päätöstä on vielä tehty, Kofman toteaa.

Hänen mukaansa joukkojen liikkeiden pahaenteisempi puoli on muutos Venäjän poliittisessa retoriikassa.

”Punainen viiva”

Venäjältä on kuultu viime aikoina jyrkkiä lausuntoja niin Ukrainan venäläistä tykistöä vastaan Itä-Ukrainassa tekemästä lennokki-iskusta kuin Ukrainan mahdollisesta Nato-jäsenyydestäkin. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on muun muassa väittänyt Ukrainan yrittävän vetää Venäjää mukaan sotaan Itä-Ukrainassa. Kreml on myös varoittanut, että ”Naton infrastruktuurin laajeneminen” Ukrainaan olisi Venäjälle ”punainen viiva”, johon sen pitäisi reagoida voimalla.

Michael Kofmanin mukaan Moskovassa näytetäänkin uskovan, että voimankäyttö Ukrainassa voisi olla eduksi tai jopa tarpeellista poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.

Venäjän joukkojen liikkeistä on liikkunut julkisuudessa varsin ristiriitaisia tietoja. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja William Burns kävi viime viikolla Moskovassa ja varoitti poikkeuksellisella vierailulla Kremliä joukkojen keräämisestä Ukrainan rajalle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyn neuvonantaja taas kertoi amerikkalaiselle CNN:lle, että ”joukkojen kerääminen yhdistettynä energiakiristykseen” viittaavat entistä aggressiivisempaan venäläistoimintaan.

Ukrainan sotilastiedustelu on puolestaan kaikesta huolimatta kiistänyt tiedot Venäjän joukkojen liikkeistä. Ukrainan asevoimat tiedotti hiljattain, että venäläisjoukkojen siirrot liittyvät tavalliseen harjoitustoimintaan eikä rajan lähellä ole havaittu mitään tavallisesta poikkeavaa.

Michael Kofman toteaa, ettei oikein tiedä, mitä Ukrainan sotilastiedustelun lausunnosta pitäisi ajatella. Hän lyttää sen ”täytenä potaskana”.

– Lopulta vain Venäjän johto tietää, aikovatko he käyttää voimaa, missä laajuudessa ja milloin.

Kun asiaa katsoo laajemmin koko vuoden näkökulmasta, on Kofmanin mukaan kuitenkin selvää, että kaikki osoittaa pahaan suuntaan.

Brief thoughts on Russian military activity and deployments. The deployment does constitute a buildup, and not just north, or east of Ukraine. Elements of 41st CAA, 1st GTA, & 58th CAA reinforcing permanently based units of the 20th and 8th CAA & 22nd Army Corps in Crimea. 1/ — Michael Kofman (@KofmanMichael) November 9, 2021

This activity is not particularly public, or paired with coercive statements, compared to what took place in February-April earlier this year. It does appear that the Russian military has been ordered to position itself for a possible operation in the coming months. 3/ — Michael Kofman (@KofmanMichael) November 9, 2021

The more ominous aspect of these deployments is a change in political tone. Russian leadership has been laying out a position on Ukraine this year, emphasizing red lines, such that it appears they believe use of force would be lucrative or necessary to achieve political aims. 5/ — Michael Kofman (@KofmanMichael) November 9, 2021

At the end of the day only Russian leadership knows if they intend to use force, on what scale, and when. So nothing is certain, but stepping back and looking over the course of this year, the trendline and indicators are decidedly negative. — Michael Kofman (@KofmanMichael) November 9, 2021