Venäjä kehitti uuden tutkan – F-35:n kaltaiset superkoneet tähtäimessä

Venäjän uusi Struna-1-tutkajärjestelmä voi uhata länsimaiden huippumoderneja hävittäjiä, kertoo National Interest.

Arvioiden mukaan amerikkalaisten F-22- ja F-35-lentokoneiden häivejärjestelmät eivät riitä hämäämään Struna-1/Barrier-E-tutkaa. Sen toimintaperiaate poikkeaa perinteisistä tutkajärjestelmistä, joiden lähetin ja vastaanotin on samassa paikassa.

Mitä kauempana kohde on, sitä heikommaksi tutkaan palautuva signaali muuttuu. Palaava signaali on noin neljä kertaa heikompi kuin tutkan lähettämä energia.

Häiveteknologiaa hyödyntävä lentokone hajottaa ja vaimentaa signaaleja, minkä vuoksi koneet voivat lentää ilmapuolustusjärjestelmien läpi kohteisiinsa.

Struna-1-järjestelmässä lähetin ja vastaanotin on sijoitettu eri paikkoihin, joten energiaa ei katoa yhtä paljon paluumatkalla. Venäläislähteiden mukaan menetelmä käytännössä kumoaa häiveominaisuuksien vaikutuksen.

Tekniikan avulla myös risteilyohjuksien kaltaisia pieniä kohteita on entistä helpompi havaita. Kahden tornin väli voi olla 50 kilometriä, joten kymmenen parin järjestelmä voisi teoreettisesti kattaa 500 kilometrin alueen.

National Interestin mukaan tutkat kuluttavat vähän energiaa, joten niitä on vaikeampi tuhota perinteisillä tutkaan hakeutuvilla ohjuksilla. Liikuteltavia tutkamastoja voisi konfliktitilanteissa sijoittaa nopeasti lähelle rintamaa.

Laitteita valmistaa Almaz-Antey-yhtiö, joka on Venäjän johtavia puolustusalan yhtiöitä. Almaz-Antey valmistaa myös Tor-, Buk- ja S-400-ilmatorjuntaohjuksia ja näiden tutkajärjestelmiä.

