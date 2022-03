Venäjä käytti uutta ohjusta ensi kertaa – tämä on Kinzhal

Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukrainassa on käytetty ensimmäistä kertaa Kinzhal-ohjusta. Venäläislähteet väittävät iskun tuhonneen Deljatynin kylässä suuren maanalaisen varikon, jossa oli ohjuksia ja ammustarvikkeita.

Ukrainalaislähteet eivät ole vahvistaneet iskua. Myös sosiaalisessa mediassa levinneiden videoiden pohjalta väitteet osumasta ammusvarastoon herättävät epäilyksiä räjähdyksen pienuuden takia.

Venäjä on viime vuosina panostanut yliääniohjusten kehittämiseen. Presidentti Vladimir Putin onkin ylpeillyt toistuvasti kyseisen teknologian olevan merkittävästi kilpailijamaitaan edellä. Uusia ohjuksia on myös esitelty näyttävästi esimerkiksi vuotuisessa voitonpäivän paraatissa.

Kinzhal on ilmasta maahan ammuttava ballistinen ohjus, jolla kerrotaan olevan lähes 2 000 kilometrin kantama. Ohjus voi väitetysti lentää 10 kertaisella äänennopeudella ja väistää nykyiset ohjuspuolustusjärjestelmät. Ohjus voidaan varustaa perinteisellä taistelukärjellä tai ydinkärjellä.

Asiantuntijoiden mukaan Kinzhalin käyttö ei ollut kyseisessä taistelutilanteessa tarpeellista tai perusteltua. Arvioidaan, että Kinzhalin käyttämisellä haluttiin välittää signaali länsimaille sekä omalle kansalle Venäjän ilmavoimien suorituskyvystä.

Venäjä on esitellyt viime vuosina useita uusia ”ihmeaseita”. Niiden todellisista ominaisuuksista tai määristä ei ole juuri tullut tietoa.

🚨🚨🚨 BREAKING: Russia has fired hypersonic Kinzhal ("dagger") missiles in Ukraine.

Officially, the weapons were used to destroy a munitions depot in Ivano-Frankivsk.

In reality, this is a MAJOR deterrent signal to NATO. 🧵 pic.twitter.com/3QvNSiMkLV

— Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) March 19, 2022