”Venäjä käy nyt kylmää sotaa ilman sääntöjä”

Kremlin häikäilemättömien toimien viimeisetkin pidäkkeet ovat Andrei Kolesnikovin mukaan väistyneet.

Presidentti Vladimir Putinin Venäjällä on tullut tavaksi käyttää kerta toisensa jälkeen keinoja, jotka rikkovat yleisen hyväksyttävyyden rajoja, nimekäs venäläistutkija Andrei Kolesnikov sanoo. Viime vuosina tästä ”punaisten linjojen” ylittämisestä on hänen mukaansa muodostunut eräänlaista kansallisurheilua.

– Krimin valtaus, sota Donbassissa, Malaysian Airlinesin MH17-lennon alasampuminen, Boris Nemtsovin murha, kybersekaantuminen toisten valtioiden vaaleihin, Skripal-saaga, Wagner-yhtiön palkkasotilaiden lisääntyvä osallistuminen sotilaallisiin konflikteihin, presidentin toimikausien nollaus. Kaikkeen tähän voidaan nyt lisätä Aleksei Navalnyin myrkyttäminen, Moskovan Carnegie-keskuksen ohjelmajohtajana toimiva Kolesnikov toteaa The Moscow Timesissa.

– Hermomyrkky Novitšokin käyttö on yllätys, jota saatoimme odottaa. Toinen odotettu ”yllätys” on se, että venäläinen osapuoli kiistää syyllisyytensä täysin. Strategia ja taktiikka ovat aina samat, hän huomauttaa.

Kreml toteuttaa Kolesnikovin mukaan valtioterroria eräänlaista ”julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta” hyödyntäen. Varsinaiset tekijät eivät siis muodollisesti ole valtiokoneiston palveluksessa, vaan toimivat palkkasoturin tavoin. Iskujen tilaajat ovat keskitason virkamiehiä, jolloin ylin valtiojohto voi pestä niistä kätensä.

– On kuitenkin päivänselvää, että tappamisten, pahoinpitelyjen, trollauksen ja provokaatioiden ulkoistukset ovat ”julkisten hankintojen” markkinoiden kasvava osa, Kolesnikov painottaa.

”Pahempaa kuin edellinen kylmä sota”

Saksan liittokansleri Angela Merkel on Navalnyin myrkyttämiseen viitaten todennut, että Venäjän vallanpitäjillä on edessään kysymyksiä, joihin heidän on vastattava.

Jos Kreml olisi kuin venäläiskirjailija Fjodor Dostojevskin Rikos ja rangaistus -klassikkoromaanin keskushenkilö Rodion Raskolnikov, se reagoisi Merkelin vaatimukseen kuin itse teossa yllätetty säikähtänyt lapsi, Kolesnikov sanoo. Vuonna 2020 vallitsevassa reaalitodellisuudessa on Venäjän reaktio kuitenkin ollut tyystin toinen.

– Venäjän poliittinen luokka lähti nopeasti raivoisaan vastahyökkäykseen, puhui iskulausein ja heilutteli propagandistisia kliseitä, Kolesnikov sanoo.

Kun Venäjän poliittinen järjestelmä on taantunut puhtaan autoritaariseksi, maan viljelemä propaganda on hänen mukaansa raaistunut ja valheista on tullut entistäkin röyhkeämpiä.

– Kukaan ei enää pidättele, sillä Venäjä on tosiasiallisesti kylmässä sodassa länttä vastaan, Kolesnikov toteaa.

– Tämä ei tietenkään muistuta klassista kylmää sotaa. Sen pahempi, koska tätä sotaa käydään ilman sääntöjä ja ilman minkäänlaista näkyvää venäläisen osapuolen pyrkimystä kohti uutta ”liennytystä” tai edes ”uudelleenkäynnistystä” [Venäjän entisen pääministerin ja presidentin] Dmitri Medvedevin tapaan, hän arvioi.