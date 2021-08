Venäjä karkotti BBC:n kirjeenvaihtajan: ”Eivät halua minunlaisiani”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimittaja sanoo pakotetun lähtönsä johtuvan Venäjän ja lännen suhteiden massiivisesta heikkenemisestä.

Venäjän valtion televisiokanava on Russia 24 ilmoittanut, että BBC:n brittitoimittajan Sarah Rainsfordin viisumia maahan ei uusita. Toimenpide karkottaa näin Rainsfordin maasta. Venäläisen uutismedian mukaan päätös on vastaus Britanniassa toimivien venäläisten toimittajien kohtaamaan syrjintään. Asiasta uutisoi CNN.

Moskovassa työskentelevä BBC:n toimittaja kommentoi olevansa järkyttynyt päätöksestä. Rainsfordin mukaan karkotuksen pohjimmaisena syynä on ”Venäjän ja Britannian sekä laajemmin Venäjän ja lännen suhteiden massiivinen heikkeneminen”.

– Vaikka teknisesti puhutaan viisumin uusimisesta, oikeasti ei ole kysymys siitä. Minut karkotetaan ja minulle on kerrottu, etten voi koskaan palata takaisin, Rainsford sanoi BBC:n Today-ohjelmalle.

Rainsford painottaa, että päätös häntä vastaan ​​viittaa siihen, että maa tulee todennäköisesti jatkossa kääntymään yhä enemmän sisäänpäin.

– Todellisuudessa he eivät halua minunlaisiani ihmisiä tänne. On paljon helpompaa, kun maassa on vähemmän ihmisiä, jotka ymmärtävät kieltä ja jotka eivät tunne maata niin syvällisesti.

BBC:n pääjohtaja Tim Davie kutsui päätöstä hyökkäykseksi median vapautta vastaan.

– Kehotamme Venäjän viranomaisia ​​harkitsemaan päätöstään uudelleen. Aiomme jatkossakin raportoida alueen tapahtumista itsenäisesti ja puolueettomasti, Davie painottaa.