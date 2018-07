Venäjä kaavailee massiivisesta lennokista uutta superasetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Itsenäisesti toimiva, aseistettu lennokki vastaa kooltaan amerikkalaisia hävittäjäkoneita.

Venäjä on kehittämässä 22 tonnia painavaa aseistettua lennokkia, jolla on tarkoitus tehdä kattavampia koelentoja syksyn aikana. Tiedusteluun ja ilmaiskuihin suunniteltu kone on harvinaisen suuri, sillä se vastaa kooltaan Yhdysvaltain F-15-hävittäjiä.

Metsästäjää tarkoittavasta Okhotnikista on kaavailtu prototyyppinä Venäjän tulevalle kuudennen sukupolven hävittäjäkoneelle. Alustavien tietojen mukaan lennokin huippunopeus olisi noin 600 km/h ja kantomatka 3500 kilometriä. Aseistusta siihen mahtuisi noin kaksi tonnia.

Defense One -sivuston mukaan lennokki pystyy toimimaan ainakin osittain itsenäisesti. Aseiden käyttämisestä päättäisi kuitenkin etäyhteyden päässä oleva ihminen.

Lennokin kehitystyö on jatkunut vuosikausia. Sen oli tarkoitus nousta Venäjän tärkeimmäksi hävittäjäohjelmaksi 2020-luvulla sen jälkeen, kun viidennen sukupolven Su-57-superhävittäjä olisi saatu valmiiksi.

Ilmavoimien suunnitelmat kokivat merkittävän takaiskun, kun Su-57-hävittäjän kehitystyö päätettiin lopettaa tänä vuonna. Hävittäjän myötä kehitettyä uutta teknologiaa tullaan silti käyttämään muissa lentokonetyypeissä, todennäköisesti myös Okhotnikissa.

On edelleen epäselvää, kuinka huomattavasti hävittäjiä hitaampi Okhotnik voisi toimia tämänkaltaisten lentokoneiden mallina tai prototyyppinä. Myös projektin suuret kustannukset tulevat luomaan säästöpaineita.

– Kuulostaa siltä, että Venäjä haluaa sisällyttää kaikki mahdolliset ominaisuudet uuteen lennokkiinsa. Todellisuudessa heidän on tehtävä kompromisseja ja valittava uudelle lentokoneelle realistisempi konsepti, CNA-yhtiön tutkija Sam Bendett toteaa Defense Onelle.

Hän arvelee, että lennokissa voi olla tilaa myös lentäjälle, mikä mahdollistaisi miehitettyjen lentojen suorittamisen. Venäjän puolustusministeriö voi myös kokeilla tekoälyn sisällyttämistä osaksi koneen autonomista toimintaa.

Kehitystyö on edelleen kesken, joten Okhotnikia tuskin nähdään vielä lähivuosina taistelukentillä. Projekti antaa kuitenkin viitteitä siitä, mihin suuntaan Venäjän puolustushallinto haluaa ilmavoimiaan kehittää.