Aura Salla: Venäjä ja Kiina käyvät kauppaa koronalla

Kirjoittajan mukaan Euroopan kannattaa olla huolissaan suurvaltojen vallankäytöstä.

Belgiassa eletään toista viikkoa koronaepidemian vuoksi määrätyissä poikkeusoloissa. Välttämättömillä asioilla saa käydä kodin ulkopuolella ja lenkin juosta yhden perheenjäsenen kanssa.

Virus leviää, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin Italiassa ja Espanjassa. Paikallinen terveydenhuolto on varautunut hyvin, tiedotus pelaa ja valvonta toimii. Belgia on liittovaltio ja sillä on omat haasteensa, mutta selvästi kriisin hetkellä se kykenee toimimaan ripeästi.

Tällä hetkellä on ensisijaisen tärkeää, että Eurooppa saa koronaviruksen huipun taitettua sekä tekee kaikkensa kriisin leviämisen ja syvenemisen estämiseksi. Tämä vaatii rajoja, mutta myös yhteistyötä. EU:n sisämarkkinan on toimittava elintarvikkeiden ja terveydenhuollon välineiden osalta myös kriisiaikana. EU:lta on kuitenkaan turha odottaa ihmeitä, sillä terveydenhoito kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ei unionille. Näin on haluttu ja nyt jokainen vastaa lähtökohtaisesti omasta tontistaan.

EU:n rooli talouskriisin hoidossa tulee sen sijaan olemaan jälleen merkittävä. Samoin sen tontille osuu yksi sen keskeisimmistä ja koko EU:lle elintärkeistä toimivalta-alueista: maatalous.

Euroopan kannattaa olla huolissaan tällä hetkellä terveyden ja talouden lisäksi suurvaltojen vallankäytöstä. Venäjä ja Kiina ovat tarjonneet aktiivisesti ja auliisti apua useille EU-maille. Vaikka EU on tukenut erilaisten suojavarusteiden ja muun avustusmateriaalin toimituksia, kokee Italia edelleen, että unioni ei tee sen eteen tarpeeksi. Venäjä ja Kiina käyttävät tilannetta hyväkseen, mutta eivät ilmaiseksi. Ero EU:n ja näiden autoritääristen maiden avussa on, että ne odottavat myös vastavuoroisuutta, kuten talouspakotteiden purkua ja uusien investointien sallimista alueella, kun kriisi on ohi.

Taloudessa eurokriisin aikana syventynyt jakolinja pohjoisen ja etelän maiden välillä näkyy nyt selvästi. Pohjoinen ei halua kasvattaa yhteisvastuullisuutta, etelä sen sijaan olisi valmis velkataakan jakamiseen. Suomen linja on perusteltu. Jokainen hoitaa asuntokohtaiset remonttilainansakin talonyhtiössä itse, sillä asukkaat myös vastaavat asunnon kunnossapidosta. Yhteisvelkaa otetaan ainoastaan koko taloa koskeviin remontteihin. Tällä perusteella Euroopan vakausmekanismin käyttöä voitaisiin harkita, mutta Euroopan keskuspankin ilmoitettua 750 miljardin euron koronaohjelmasta ei tarve ole välitön. Budjetti- ja valtiontukisääntöjen höllennykset sen sijaan olivat ripeitä ja järkeviä päätöksiä unionilta.

Euromaiden kannattaa keskittyä nyt varmistamaan sisämarkkinoiden toimivuus ja yhteiset panostukset koronarokotteen tutkimukseen. Maatalous ja alueet tulevat olemaan vaikean paikan edessä kriisin edetessä. EU:n maatalous- ja aluetukia tulee suunnata järkevästi ja varmistaa, että niillä tuetaan ennen kaikkea heikoimmassa asemassa olevia ja kriittistä tuotantoa. Samoin unionin on saatava työvoimansa liikkumaan turvallisesti ja järkevästi niin, että tiloilla, tuotantoketjun eri vaiheissa ja kuljetuksissa riittää työvoimaa koko unionissa.

Suomen hallitukselle EU-yhteistyö ja unionin politiikkaan vaikuttaminen tuntuvat olevan vielä opettelun alla. Suomi oli jäämässä ulos EU:n sopimuksesta hankkia kriittisiä terveydenhuollon tarvikkeita, mutta heräsi onneksi viime hetkellä mukaan. EU on se alue, mistä näiden tarvikkeiden saanti tulee ensisijaisesti varmistaa kotimaisten varastojen lisäksi, ei esimerkiksi Kiina. EU:n hankintamenettelyissä, pien- ja keskisuurten yritysten tukiohjelmissa sekä tutkimusyhteistyössä kannattaa sekä normaalina että kriisiaikana olla pienenä jäsenmaana etu- ei takarintamassa mukana.

Aura Salla Aura Salla on Brysselissä toimiva EU-politiikan ammattilainen ja jatkotutkinto-opiskelija Turun yliopistossa. Salla toimii Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajana.