”Venäjä ja Kiina hamuavat hyötyä koronakriisistä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kun länsimaiden huomio keskittyy terveyden turvaamiseen, autoritaariset valtiot katsovat tilaisuutensa tulleen.

Koronaviruspandemia on innoittanut brittiasiantuntija Keir Gilesin mukaan sekä Venäjän että Kiinan toteuttamaan massiivisia länteen suunnattuja yhdistettyjä hurmaus- ja disinformaatiokampanjoita.

– Käsi kädessä toimitetun ”avun” kanssa – jonka hyödyllisyys ja laatu on raporttien mukaan kyseenalainen – ovat kulkeneet ponnistukset kaikkien Kiinaan kohdistuvien epidemian alkuvaiheeseen liittyvien moitteiden torjumiseksi. Samaan aikaan Venäjä on puskenut horjuttaakseen valtioiden sisäistä luottamusta ja saadakseen sille asetetut pakotteet puretuiksi, Giles sanoo Chatham House -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Näillä rinnakkaisilla operaatioilla on hyvin erilaiset tavoitteet: Venäjä pyrkii kumoamaan kansainvälisen järjestyksen, kun taas Kiina yrittää edelleen osoittaa globaalia johtajuutta. Molemmissa on kuitenkin kyse siitä, että maat tavoittelevat pitkän aikavälin hyötyjä käyttämällä hyväkseen kohteidensa tarkkaamattomuutta ja harhautusta, hän toteaa.

Giles on brittiläisen Conflict Studies Research Centre -ajatushautomon johtaja ja Chatham Housen tutkija, jonka tuorein teos Moskovan opit (Moscow Rules) julkaistiin vastikään Suomessa.

Maaperä on otollinen

Vaikka Venäjän ja Kiinan päämäärät poikkeavat radikaalisti toisistaan, niiden toteuttamat operaatiot vaikuttavat Gilesin mukaan ainakin pintapuolisesti samankaltaisilta. Syy siihen on koronakriisin poikkeuksellinen luonne.

– Toisin kuin paikalliset tai alueelliset poliittiset kysymykset, covid-19 vaikuttaa kaikkiin ihmisiin maailmanlaajuisesti. Vaikutelma, jonka mukaan luotettavaa informaatiota viruksesta ei ole, luo hedelmällisen maaperän informaatio- ja disinformaatiokampanjoille – varsinkin sellaisille, jotka ruokkivat pelkoa, epävarmuutta ja epäilyjä, Giles sanoo.

Etenkään Venäjä ei hänen mielestään siinä onnistuisi, elleivät läntiset hallitukset olisi tehneet virheitä ja herpaantunutta havainnointikykyä. Kun Venäjä mahtaili toimittaneensa Yhdysvalloille ”humanitaarista apua”, USA:n viranomaiset ehtivät vasta jälkikäteen muistuttaa maksaneensa tästä avusta. Jo aiemmin Venäjä oli saavuttanut propagandavoiton toimittamalla sotilaskalustoa Italiaan samaan aikaan, kun Italian oma hallitus reagoi kriisiin hämmästyttävän passiivisesti.

– Molemmissa tapauksissa Venäjä saavutti sekundäärisiä tavoitteitaan. Yhdysvaltojen kohdalla Venäjä hankki bonuspisteitä toimittamalla maahan USA:n pakotteiden alaisen yhtiön tuottamaa materiaalia. Italian suhteen Venäjän valtiollinen media hyödynsi taiten harhaanjohtavia tai raskaasti editoituja videoklippejä, jotka loivat mielikuvan Venäjän avun osakseen saamasta laajasta suosiosta ja halveksunnasta EU:n toteuttamia toimia kohtaan, Giles toteaa.

Ällistyttäviä virhearvioita

Vallitsevissa poikkeusoloissa kaikkea asianmukaista ja hyödyllistä ulkomaista apua on Gilesin mukaan ehdottomasti syytä pitää tervetulleena sinänsä. Venäjän ja Kiinan toimittama materiaali on kuitenkin todettu kerta toisensa jälkeen epäasianmukaiseksi tai vialliseksi. Jopa 80 prosenttia Venäjän Italiaan toimittamasta materiaalista on raporttien mukaan osoittautunut hyödyttömäksi, eivätkä Italian viranomaiset ole tätä tietoa kiistäneet.

Giles arvioi sekä Kiinan että Venäjän tehneen erehdyksiä strategisessa viestinnässään. Kiina on esimerkiksi jo joutunut pyörtämään aiemmin esittämänsä väitteen, jonka mukaan virus olisi ollut lähtöisin USA:sta.

– Venäjän puolestaan onnistuu yhä arvioimaan kohteitaan ällistyttävästi väärin. Kun tutkivat journalistit tarkastelivat lähemmin Italiaan toimitetun avun luonnetta, Venäjän virallinen vastaus oli raivoa ja henkilöön käyviä uhkauksia, mikä paljasti operaation todellisen luonteen ja etäännytti välittömästi monia, jotka Moskova oli pyrkinyt voittamaan puolelleen, hän sanoo.

– Tällaiset virheet ja heikkoudet tarjoavat mahdollisuuden lievittää operaatioiden pahimpia sivuvaikutuksia. Myös yksilöt voivat toimillaan merkittävästi vähentää niiden vaikuttavuutta. Tehokkain disinformaatio pelaa syvästi tunnetasolla olevilla asioilla ja laukaisee pikemminkin selkäydin- kuin rationaalisia reaktioita, hän toteaa.

Valppaudesta ei saa tinkiä

Giles pitää tärkeänä, että Venäjän ja Kiinan näennäisistä avustusoperaatioista, joiden puitteissa toimitettu materiaali on jopa käyttökelvotonta, kerrotaan kansalaisille avoimesti. Samaan aikaan läntisten viranomaisten on syytä seurata tarkoin, millaista disinformaatiota erityisesti Venäjän disinformaatioekosysteemi nykyisissä poikkeusoloissa syytää.

– Vaikka hätätilan laajuus on valtava, hallitusten ei pidä tinkiä pitemmän aikavälin uhkiin kohdistamastaan valppaudesta. Valtiot eivät saa lakata havaitsemasta manööverejä, jotka pyrkivät hyödyntämään heikkouttamme ja keskittymisemme herpaantumista, Giles sanoo.

– Jos Venäjän ja Kiinan arvovalta kasvaa tämän kriisin myötä ja niiden maine perusteettomasti palautetaan, tulevaisuudessa on entistä vaikeampaa pitää puoliaan niitä haasteita vastaan, joita kumpikin maa osaltaan sääntöperusteiseen maailmanjärjestykseen kohdistaa, hän varoittaa.