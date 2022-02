Venäjä iski raketeilla Kiovaan – ministeri vertaa natsi-Saksaan

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoo, että Venäjä on yön aikana tehnyt iskuja maan pääkaupunkiin Kiovaan.

– Kauhistuttavat Venäjän raketti-iskut Kiovaan. Edellisen kerran pääkaupunkimme koki tällaista vuonna 1941, kun natsi-Saksa hyökkäsi siihen. Ukraina voitti tuon pahan ja voittaa tämänkin, Kuleba kirjoittaa Twitterissä.

Ukrainan apulaissisäministerin mukaan Venäjän joukot ovat piirittämässä pääkaupungin ja ne ovat valmiita siirtymään sinne.

Kuleba lähettää myös viestin länsimaille, jotka neuvottelevat Venäjän vastaisista pakotteista.

– Pysäyttäkää Putin. Eristäkää Venäjä. Tiukat toimet. Potkaiskaa Venäjä ulos kaikesta.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022