Moskova huolissaan koronauutisoinnista

Venäjä taistelee valheellisiksi katsomiaan koronauutisia vastaan.

Venäjän federaation mediavalvontaviranomainen Roskomnadzor on ilmoittanut the Moscow Timesin mukaan, että Eho Moskvy, Govorit Magadan ja useat muut mediajulkaisut ovat syyllistyneet koronauutisoinnissaan ”yhteiskunnallisesti merkittävän väärän tiedon” levittämiseen, ”joka uhkaa vakavasti yleistä järjestystä ja turvallisuutta”.

Julkaisuja uhkaa nyt puolen miljoonan ruplan (5800 euron) sakot Venäjän presidentti Vladimir Putinin viime vuonna allekirjoittaman ”valeuutisten vastaisen” lain perusteella. Roskomnadzor ei tarkemmin määritellyt, mitä nämä valetiedot olivat, mutta Govorit Magadan kertoi, että yhdessä sen jutussa oli uutisoitu koronatautiepäilystä Venäjän Kaukoidässä sijaitsevassa Magadanissa.

Roskomnadzor uhkasi torstaina lakkauttavansa koronaviruksesta mielestään valheellisesti uutisoivien ja ”paniikkia kylvävien” julkaisujen toimiluvat sekä estävänsä näiden toiminnan. Samoin se on vaatinut yhteisöpalveluja Vkontakte, Facebook ja Instagram poistamaan valheelliseksi katsomaansa kirjoittelua koskien koronaa.

Aiemmin maaliskuun alussa Putin sanoi Venäjän hallituksen istunnossa, että paniikkia kylvävää koronauutisointia ohjataan turvallisuuspalvelu FSB:n raporttien mukaan ulkomailta.

Koronavirustapausten määrä on kasvanut Venäjällä tällä viikolla eksponentaalisesti. Vahvistettuja tapauksia on nyt 253 ja kuolleita yksi. Eniten vahvistettuja tapauksia on Moskovassa (149) ja Pietarissa (15), mutta tapauksia on rekisteriöity Kaukoidästä Kaliningradiin ja Kuolan niemimaalta Kaukasukselle.