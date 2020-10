Venäjä huolestui Ruotsin kasvavista puolustusmenoista

Venäjä on reagoinut jyrkästi Ruotsin asevoimien vahvistamiseen ja puolustusmenojen kasvattamiseen.

– Kansallisen turvallisuuden takaamiseksi tarvittavan strategian muodostaminen on Ruotsin suvereeni oikeus. Näin nopea sotilasmenojen kasvattaminen – joka ruotsalaistarkkailijoiden mukaan on verrattavissa kylmän sodan aikaan – voi kuitenkin vain ja ainoastaan herättää huolta, Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova toteaa tiedotteessa.

Ruotsin hallitus on esittänyt peräti noin 2,6 miljardin euron eli noin 40 prosentin korotusta puolustusmäärärahoihin vuoteen 2025 mennessä. Satsaus on suhteessa suurin sitten kylmän sodan alkuaikojen. Kalustohankintojen lisäksi Ruotsi aikoo muun muassa kasvattaa asevelvollisten määrää ja palauttaa aiemmin lakkautettuja jalkaväkirykmenttejä.

Venäjän ulkoministeriön mukaan huolta lisää entisestään se, että Ruotsin hallituksen esitykseen sisältyy ”paniikkia lietsova skenaario” Ruotsiin kohdistuvasta aseellisesta hyökkäyksestä sekä se, että Venäjä mainitaan esityksessä yli sata kertaa ja sitä kohdellaan pääasiassa mahdollisena uhkana Ruotsin turvallisuudelle.

Venäjän mukaan kyse on ”keksityistä Venäjä-vastaisista pelkotiloista”, jotka ovat seurausta NATO:n Tukholmaan kohdistamasta painostuksesta. Puolustusliittoa Venäjän ulkoministeriö syyttää puolestaan jännitteiden ja eskaloituvien sotilaallisten toimien lietsomisesta ennen niin rauhallisessa Pohjois-Euroopassa.

Venäjän viime aikainen sotilastoiminta Itämerellä ja arktisilla alueilla sekä sen lähialueiden levottomuudet ovat herättäneet huolta Pohjoismaissa. Ruotsi kohotti elokuun lopussa poikkeuksellisesti puolustusvoimiensa valmiustilaa. Syyksi kerrottiin tuolloin Venäjän sotaharjoitus Itämerellä.

LUE MYÖS:

Suomen lähialueilla poikkeuksellista sotilastoimintaa

#Zakharova:

💬Determining a strategy to ensure national security is Sweden’s sovereign right. However, such a sharp increase in military spending, which is comparable, according to Swedish observers, with the Cold War era, cannot but cause concern. 🔗https://t.co/4um6kdVMvu pic.twitter.com/wJjzz58hQ1

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 26, 2020