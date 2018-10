Nato-harjoituksen ”kokeet” rajan tuntumassa kuohuttavat Venäjällä

Puolustusliitto Naton suureen Trident Juncture 2018 -harjoitukseen osallistuu loka–marraskuussa noin 50 000 sotilasta 31 jäsen- ja kumppanimaasta.

Pääasiassa Norjassa järjestettävissä ”fiktiivisissä, mutta realistisissa” harjoituksissa on mukana noin 150 lentokonetta, 65 laivaa ja 10 000 ajoneuvoa. Joukot tekevät harjoituksen osana parisenkymmentä ”koetta”, joiden tarkoituksena on kehittää liiton sotilaallisia kyvykkyyksiä ja komentojärjestelmää.

Kokeissa harjoitellaan muun muassa miehittämättömien järjestelmien käyttämistä tukikohtien suojaamiseen, hybridisodankäyntiä, logistiikkaa ja joukkotuhoaseiden neutralointia.

Tukikohtia koskevassa kokeessa niiden ympäristöön asennetaan automaattisia sensoreita, jotka pystyvät havaitsemaan lähestyvät vihollisjoukot. Etäohjatuilla tuliasemilla torjutaan havaittuja uhkia.

– Kokeen tarkoituksena on tehostaa tukikohdan puolustajien tilannekuvaa ja vähentää puolustukseen tarvittavan henkilöstön määrää, Naton kuvauksessa kerrotaan.

Venäjän mediassa on UAWire-sivuston mukaan ehditty jo kohista maan rajojen lähettyvillä suoritettavista mystisistä kokeista. Nato onkin rauhoitellut Venäjän pelkoja toteamalla, ettei kyseessä ole maata vastaan suunnattu operaatio.

– Harjoituksen ydinalue on yli 1 000 kilometrin päässä Venäjän rajasta, ja ilmaoperaatioita tehdään 500 kilometrin päässä rajasta. Venäläisillä ei pitäisi olla mitään syytä pelästyä, eikä pitää sitä muuna kuin puolustusharjoituksena, kenraaliluutnantti Rune Jakobsen sanoi.

