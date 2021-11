Venäjä huolestui ISIS:stä – tilanne Afganistanissa vakava

Taleban vakuuttelee tilanteen olevan hallinnassa.

Venäjä on huolissaan terroristijärjestö Isisin toiminnasta Afganistanissa, kertoo afganistanilainen uutissivusto Tolo News.

Ääriliike Taleban otti Afganistanin takaisin haltuunsa maan hallituksen kaaduttua elokuussa.

Isisin Khorasanin provinssi (Isis-K) on toteuttanut Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen useita itsemurhaiskuja. Viimeisin isku tehtiin tiistaina sotilassairaalaan Kabulissa. Isis-K on tehnyt iskuja myös moskeijoissa ja Kabulin lentoasemalla. Lisäksi Talebanin saattueita vastaan on hyökätty toistuvasti. Isis-K on taistellut viime vuosina Taleban-liikettä vastaan.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharovan mukaan tilanne on huolestuttava.

– Pidämme Afganistanista kumpuavia terrorismiin ja huumeisiin liittyviä uhkia sekä maan yleistä tilannetta erittäin vakavina ongelmina. Voin todeta pahoitellen, että tilanne ei ole muuttunut Talebanin valtaannousun jälkeen, Zakharova sanoi.

Hän ilmaisi myös huolensa mahdollisten yhdysvaltalaisten sotilastukikohtien perustamisesta alueelle.

Taleban vakuuttelee, että se ei salli kenenkään käyttää Afganistania uhkana muita maita kohtaan.

– Islamilainen emiraatti hallitsee koko Afganistania ja vakuuttaa naapurimaille sekä alueellisille ja muille maille, että heihin ei kohdistu uhkia Afganistanista, Talebanin apulaistiedottaja Bilal Karimi totesi.

– Mutta vastineeksi näiden maiden pitää tehdä yhteistyötä Afganistanin kanssa.