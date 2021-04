Venäjä harjoitteli Petsamossa – ”Punainen Ristikään ei suojannut iskulta”

Merijalkaväen eliittisotilaat iskivät ambulanssiin ja käyttivät sitä harhauttavana kilpenä.

Venäjän pohjoisen laivaston alainen merijalkaväkiprikaati on Barents Observer -uutissivuston (BO) mukaan harjoitellut tällä viikolla Petsamossa. Erikoista harjoituksessa on ollut sivuston mukaan se, että eliittijoukko-osasto on muun muassa simuloinut iskua Punaisen Ristin tunnuksin varustettua ambulanssiajoneuvoa vastaan.

Pohjoisen laivaston julkaisemissa kuvissa prikaatin väijytyskoulutuksesta BO:n Aleutiksi tunnistama maastoajoneuvo etenee kirkkaassa päivänvalossa lumista metsätietä perässään tela-ajoneuvo – ilmeisesti DT-10PM. Vaikka ajoneuvon kyljessä on selvästi näkyvä Punaisen Ristin tunnus, muutaman kymmenen metrin päässä väijyvät sotilaat avaavat tulen sitä kohti.

Julkaistuista kuvista käy myös ilmi, että merijalkaväki kuljetti ambulanssiksi merkityllä ajoneuvolla raskaasti aseistettuja sotilaita. Kuvissa ajoneuvosta säntää ulos joukko maastopukuisia sotilaita, joista yksi on sijoittautunut sen katolle ja ampuu raskaalla konekiväärillä suoraan Punaisen Ristin tunnuksen yläpuolelta.

Venäjä ei piittaa Geneven sopimuksesta

Sekä aseellinen isku Punaisen Ristin tunnuksin merkittyä kohdetta vastaa että sellaisen käyttäminen muuhun kuin humanitaariseen tarkoitukseen on kielletty jo vuoden 1929 Geneven sopimuksella, johon myös Venäjä on sitoutunut.

Syyrian sodassa Venäjän ilmavoimat eivät ole epäröineet moukaroida sairaaloita ja muita Geneven sopimuksella suojattuja siviilikohteita.

Yhdysvaltalainen tutkija Mason Clark on Institute for the Study of War -tutkimuslaitoksen tuoreessa raportissa todennut, että Venäjän asevoimien johto pitää Syyriassa toteutettavaa sotilasoperaatiota eräänlaisena tulevaisuuden sodankäynnin laboratoriokokeena.

Pian yhdeksän vuotta jatkunut sota Syyriassa on ranskalaistutkija Nicolas Tenzerin mukaan vaatinut jo yli 500 000 kuolonuhria ja ajanut 12 miljoonaa ihmistä pois kotiseuduiltaan.

Venäjän tukema presidentti Bašar al-Assadin hallinto pyrkii hänen mukaansa tuhoamaan systemaattisesti pelastustyöntekijöitä, siviilejä ja varsinkin lapsia. Yhä uusia iskuja kohdistetaan sairaaloihin, kouluihin, markkinapaikoille ja asuinalueille. Tenzerin mielestä kyse on kirjaimellisesti tuhoamissodasta.

Suomen puolustusvoimissa sodan oikeussäännöt kuuluvat olennaisesti jokaisen varusmiesjohtajan koulutukseen.