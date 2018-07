Venäjä harjoitteli laskuvarjo-operaatiota Suursaaressa

Venäjän läntisen sotilaspiirin erikoisjoukot ovat harjoitelleet maahanlaskuoperaatiota Suomenlahdella sijaitsevassa Suursaaressa.

Hyppy tehtiin Mi-8-helikopterista 2,5 kilometrin korkeudesta. Venäjän puolustusministeriön tiedotteen mukaan joukot tuhosivat harjoitusmaaleja laskuvarjohyppynsä jälkeen.

Joukot palasivat takaisin mantereelle helikopterin kyydissä. Maahanlaskuoperaation tarkoituksena oli valmistella kuvitteellista maihinnousua.

– Saaren rannikolle on vaikea laskeutua puuskittaisen tuulen vuoksi, mikä on luonteenomaista Suomenlahden saarille, tiedotteessa todetaan.

Maahanlaskupaikkaa ei ollut myöskään raivattu etukäteen. Laskeutumisen jälkeen tiedustelijat piilottivat laskuvarjonsa ja etenivät saaren sisäosiin.

Ministeriön mukaan kaikki harjoitukseen osallistuneet erikoisjoukkojen jäsenet ovat suorittaneet aiemmin vähintään sata laskuvarjohyppyä.

Suomelle aiemmin kuulunut Suursaari luovutettiin Neuvostoliitolle jatkosodan jälkeen.

