Venäjä harjoittelee ympäri Pohjolaa ja lähellä Suomen rajaa

Venäjän Pohjoinen laivasto järjestää yli 10 000 sotilaan harjoitukset seuraavien muutaman päivän aikana ympäri Pohjolaa.

Asiasta uutisoivan Independent Barents Observerin mukaan merijalkaväen harjoituksia järjestetään esimerkiksi Keskisaarennossa ja Petsamossa. Osa harjoituksista tapahtuu noin 50 kilometrin päässä Suomen ja vain parikymmentä kilometriä Norjan rajasta.

Venäjän asevoimien tiedotteiden mukaan harjoituksia suoritetaan samalla myös merellä ja ilmassa. Pohjoinen laivasto on kertonut, että merillä on harjoituksia varten tällä hetkellä kolmisenkymmentä sotalaivaa. Laivasto-osastoon kuuluu muun muassa ydinsukellusveneitä ja ohjusristeilijä Marsalkka Ustinov.

Harjoituksia suoritetaan niin Norjanmerellä kuin Barentsinmerelläkin. Harjoituksen skenaarioksi kerrotaan ”Venäjän rajan suojeleminen ja kriisitilanteen ratkaisu Pohjoisella jäämerellä.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt alla näkyvä kuva ilmaliikenteelle harjoitusten vuoksi annetuista varoituksista. Ne antavat hyvän kuvan osasta pohjoisia harjoitusalueita.

Yhteistyössä Valko-Venäjän asevoimien kanssa järjestettävä Venäjän Zapad 2021 -suurharjoitus on puolestaan käynnistymässä syyskuussa, mutta joukkoja on virrannut Venäjältä Valko-Venäjän alueelle jo heinäkuusta lähtien.

Venäjän Pohjoisen laivaston komentaja, amiraali Aleksandr Moisejev on sanonut aiemmin, että Zapad-harjoitus on tänä vuonna Pohjoisen laivaston ”päätehtävä”. Pohjoisen laivaston harjoitukset tuleekin ymmärtää osana Zapadiin nivoutuvaa laajempaa harjoituskokonaisuutta.

Looks like lots of activity coming up in the Barents and White Sea according to the NOTAMS issued. Most of these are active in the coming days. pic.twitter.com/FTcLNRQ2bO

— The Lookout (@The_Lookout_N) August 3, 2021