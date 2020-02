”Venäjä haluaa ympärilleen pelkääviä maita”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsalaisraportin mukaan Moskova pyrkii pitämään naapurustonsa heikkona ja heitä myötäilevänä.

Venäjän on mahdotonta hyväksyä, että yksikään sen naapurustossa olevista entisistä neuvostotasavalloista olisi sekä vahva että poliittisesti länteen suuntautunut, tuore ruotsalaisraportti toteaa. Baltian maat voivat mahdollisesti olla Kremlin näkökulmasta tässä suhteessa poikkeus.

– Venäjän kannalta parasta olisi, että sen naapurimaa olisi heikko ja Venäjä-myönteisen hallinnon hallitsema, kuten Ukraina ennen vuonna 2014 tapahtunutta Euromaidanin vallankumousta, Ruotsin puolustusministeriön alaisen kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen (FOI) raportissa Venäjän sotilaallisen suorituskyvyn kehityksestä kymmenen vuoden aikajänteellä arvioidaan.

– Jos Venäjän naapuri valitsee polun, joka johtaa syvempään länsi-integraatioon, ja sen johdossa on länsimielinen eliitti, Venäjän kannalta toiseksi paras vaihtoehto on hajottaa maa aggressiolla, valloittaa osa sen alueesta ja pitää se sisäisesti jakautuneena ja heikentyneenä. Tämä on ollut Venäjän toimien logiikka Ukrainaa, Georgiaa ja Moldovaa vastaan pitkän aikaa, raportin turvallisuuspoliittisen osion kirjoittaneet FOI:n Venäjä-asiantuntijat Jakob Hedenskog ja Gudrun Persson sanovat.

Venäjän strategisena päämääränä on heidän mukaansa ympäröidä itsensä mailla, jotka pelkäävät olemassaolonsa puolesta ja myötäilevät siksi Kremlin tavoitteita. Maiden halutaan myös palvelevan puskurivyöhykkeenä Venäjän ja Naton välillä.

– Sellaisina ne soveltuvat tukeutumisalueiksi Venäjän mahdollisissa aggressiivisissa siirroissa länttä vastaan – ei-sotilaallisin keinoin, mikäli mahdollista, mutta sotilaallisin keinoin, jos tarve vaatii, Hedenskog ja Persson toteavat.

Venäjän kyvyttömyys ylläpitää yhtenäistä etupiiriä välittömässä naapurustossaan saattaa heidän mukaansa olla omiaan kasvattamaan Kremlin houkutusta toimiin myös entisen Neuvostoliiton alueen ulkopuolella ja lännen horjuttamiseen Venäjän sisäisten heikkouksien kompensoimiseksi.

Aggressiota vaikea ennakoida

Venäjän turvallisuuspolitiikan trendit viittaavat FOI:n asiantuntijoiden mukaan siihen, että maan autoritaarinen ja länsivastainen linja tulee jatkumaan. Taustalla heijastuu presidentti Vladimir Putinin ajatus, että heikot tulevat lyödyiksi.

– Disinformaatio ja muut Venäjän aktiivisten toimien piirteet sen toiminnassa oletettuja vihollisia vastaan jatkuvat edelleen. Ne eivät ole uusi asia, vaan sotaa käyvät valtiot ovat hyödyntäneet niitä vuosisatojen ajan. Se, mikä on muuttunut, on poliittinen tahto käyttää niitä täysimittaisesti, he sanovat.

Venäjän sotilasstrategiassa sotilaallinen voimankäyttö on nykyisissä tulevissa sodissa yhä ratkaisevassa roolissa. Samaan aikaan ei-sotilaallisilla keinoilla ovat kuitenkin integroitu osa konfliktien keinoarsenaalia. Venäjän aggressiivisuutta selittää Hedenskogin ja Perssonin mukaan maan poliittista ja sotilaallista johtoa yhdistävä geopoliittinen maailmankuva, jossa kamppailu kansainvälisestä vaikutusvallasta hahmottuu nollasummapelinä.

– Tästä maailmankuvasta seuraa se, että Venäjän johto haluaa palauttaa maansa maailman keskeisten suurvaltojen joukkoon. Se koskee myös sotilaallisten keinojen käyttöä ja yksinoikeutta omaan etupiiriin, he toteavat.

Hedenskog ja Persson eivät näe tällä hetkellä merkkejä Venäjän turvallisuuspoliittisen linjan muuttumisesta, mutta pitävät nopeaakin muutosta mahdollisena kymmenen vuoden aikajänteellä.

– Tärkeä näkökohta on tässä se, että mitään täsmällistä ennakkosignaalia ei ole, kuten Krimin operaatio osoitti. Venäjän kyky toteuttaa strategista harhauttamista, disinformaatiota ja provokaatioita tekee siis vaikeaksi saada ennalta selvää indikaatiota välittömästi uhkaavasta konfliktista.