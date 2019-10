Venäjä haluaa vähentää dollarin käyttöä öljymarkkinoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suosimalla ruplan käyttöä kansainvälisessä kaupassa maa pyrkii vähentämään haavoittuvuuttaan pakotteille.

Venäjä tutkii mahdollisuutta vastaanottaa jatkossa kaasu- ja öljykauppaan liittyvät transaktiot euroissa tai ruplina, uutisoi The Financial Times.

Venäjän taloudellisen kehityksen ministeri Maxin Oreshkin sanoo, että maan tavoitteena on vähentää riippuvuutta Yhdysvaltojen dollarista. Dollari on energia-alalla keskeinen kaupankäyntivaluutta.

– Meillä on erittäin hyvä valuutta. Se on vakaa. Miksi emme käyttäisi sitä globaaleissa transaktioissa, Oreshkin kysyi.

– Haluamme saada öljy- ja kaasusaatavat ruplissa jossain vaiheessa. Kyse ei ole siitä, että noin tekemällä muodostuisi liiallisia kustannuksia, mutta jos luodaan laaja talousinfrastruktuuri ja jos aloituskustannukset ovat matalia, niin miksi ei, Oreshkin sanoi.

Vähentämällä dollareilla käytävää kauppaa Venäjä pyrkii myös vähentämään haavoittuvuuttaan Yhdysvaltojen talouspakotteita vastaan.

Oreshkin uskoo, että energiaa ostavilla mailla on mahdollisuus ruplan käyttöön kaupankäyntivälineenä. Ministerin mukaan maan joukkovelkakirjojen suosio ulkomailla kertoo siitä, kauppaa voitaisiin käydä ruplissa.

– Eurooppalaiset yhtiöt ja investoijat ostavat parhaillaan ruplavarallisuutta. Jos katsot venäläisiä joukkovelkakirjamarkkinoita, ovat ne varsin suuret. Se tarkoittaa, että ruplavarallisuutta on jo eurooppalaisten investoijien taseessa, Oreshkin sanoi.

– Jossain vaiheessa tulevaisuutta energiayhtiöt voisivat käyttää ruplia. Eurossa on negatiiviset korot. Ruplassa on positiiviset korot ja lisäksi vakaa ja ennustettava inflaatio. Meillä ei ole pääomakontrollia, se on täysin joustava. Voit ostaa tai myydä milloin vain, Oreshkin kehuu.